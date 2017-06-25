البرلمان الجزائري يصوت على برنامج عمل الحكومة بالأغلبية

الجزائر (وكالات)

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس، على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات.

وصوت مجلس النواب على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 من أصل 462 صوتاً، بينما صوت 30 نائبا، ضده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون عرض مخطط عمل الحكومة الثلاثاء الماضي واستمر نقاشه 3 أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتاً).

ومن أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات «من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها»، كما أوضح تبون.

وقال رئيس الوزراء، إنه «رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 في المائة إلا أننا ما زلنا صامدين وما زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار».