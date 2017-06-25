جعجع: حملة نصرالله على السعودية ودول الخليج غير مقبولة

بيروت (وكالات)

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن حملة أمين عام ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، حسن نصرالله، على السعودية ودول الخليج «غير مقبولة»، كما اعتبر أن خطاب نصرالله الذي أدلى به أمس الأول «يخالف الجو الإيجابي» السائد الآن في لبنان، واصفاً الخطاب بـ«التصعيدي جداً».

وكان نصرالله قد قال في خطاب متلفز الجمعة «يجب أن يعرف العدو الإسرائيلي أنه إذا شن حرباً إسرائيلية على سوريا أو على لبنان، فمن غير المعلوم أن يبقى القتال لبنانيا - إسرائيلياً أو سوريا - إسرائيليا، هذا لا يعني أنني أقول إن هناك دولاً قد تتدخل بشكل مباشر، ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة، من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر، ومن إيران ومن أفغانستان ومن باكستان».

وفي حديث إذاعي أمس، اعتبر جعجع أن أجزاء كبيرة من خطاب نصرالله هي من صلاحيات الحكومة اللبنانية، مضيفاً أنه لا «أحد منا يستطيع التطرق إلى مواضيع استراتيجية وحده ويحدد مسارات».

وشدد جعجع على أن «فتح الحدود اللبنانية ليس ملك أحد، ولا يحقّ لأحد أن يتصرّف بها وحتى الحكومة اللبنانية لا تستطيع فتح الحدود»، مضيفاً «إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا في حال حاولت إسرائيل التعدي علينا، هل نقوم بفتح الحدود ونستقدم آلاف المقاتلين الغرباء ولا أحد يعرف من أين ليقوموا باحتلال بلدنا؟ ومن سيقوم بإخراجهم لاحقا؟ علما أنه في المطلق ليس من حق حسن طرح هذا الموضوع، ففي حال حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان المنطق يقول بوضوح إن الجيش اللبناني هو الذي يتصدى، ومن ورائها الشعب اللبناني».

وفي سياق آخر، أعلن جعجع أن حملة نصرالله على السعودية ودول الخليج «غير مقبولة لأنها تعطل وتعقّد علاقات لبنان بمجموعة دول صديقة وشقيقة ولم تقم أي منها بشيء عاطل تجاه لبنان». وبالتالي، فإن حسن نصر الله يهاجم السعودية لحساب أناس آخرين وعلى حساب الشعب اللبناني، لذا من المفترض أن يطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء ليتم التفاهم عليه مرة نهائية. وأكد أنه «لا يحق لأحد أن يتصرّف بمصالح الشعب اللبناني مجاناً».