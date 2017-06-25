السعودية تؤكد حرصها على نشر الأمن والاستقرار في العالم

الرياض (وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها تولى جُلَّ اهتمامها بَأنْ يَسُودَ الأَمْنُ والاستِقرارُ العَالَمَ بِأَسرِهِ بعد أن عانى العالم بأسره من الإرهاب، فيما لاقت المحاولة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي الشريف، إدانات واسعة على مستوى الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدينية والدولية، وغيرها.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك «يُعانِي العَالَمُ اليَومَ مِنَ الإرهابِ بِشَتَّى أَصنَافِهِ، وَكَافَّةِ أَلوَانِهِ وَأَنمَاطِهِ، فَهُوَ آفَةُ هَذَا العَصْرِ، بِمَا نَتَجَ عَنْهُ مِنْ فَسَادٍ لِلسَّكِينَةِ والسَّلامِ الَّلذَيْنِ كَانا يُخَيِّمَانِ عَلَى المُجتَمَعَاتِ الآمِنَةِ».وتابع الملك سلمان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد «لَقَدْ فَتَحَت المَمْلَكَةُ العربيَّةُ السُّعودِيَّةُ قَلْبَهَا لضُيوفِ الرَّحمنِ، وَأَشْرَعَتْ أَبَوَابَها لِكُلِّ القَادِمِينَ إليها، مُعتَمِرينَ وَحَاجِّينَ وزائِرينَ، وَسَخَّرَتْ لَهُمْ كَافَّةَ الإمكاناتِ والجُهُودِ في سَبيلِ رَاحَتِهِمْ، وَأَدَائِهِم لشَعَائرِهِم وَمَناسِكِهِمْ، بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ، وَأَمْنٍ وَاطْمِئنانٍ».وتابع الملك سلمان «وَنَحْمُدُ اللهَ الذي أَعانَنَا عَلَى القِيَامِ بِهذا الدَّورِ في خِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ وقاصِدِيهِما، مُواصِلِينَ بِذلكَ جُهُودَ مُلُوكِ وَحُكُومَةِ هَذِهِ البِلادِ المُبارَكَةِ، مُنذُ عَهْدِ المُؤَسِّسِ جَلالَةِ المَلِكِ عَبدِ العَزيزِ آلِ سُعُودٍ رَحمْهُ اللهُ».

إلى ذلك، دانت مملكة البحرين، بأشد العبارات وأقصاها، المخطط الإرهابي الآثم الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، مؤكدة أن «هذا العمل الإرهابي الدنيء، يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية». كذلك بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين، أعرب فيها عن استنكار بلاده وإدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي للحرم المكي الشريف، مشيداً بالدور الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب، وبيقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في إحباط هذا المخطط الدنيء.

كما دانت سلطنة عُمان، بأشد العبارات، المخطط الإرهابي في السعودية. ونقلت وكالة الأنباء العُمانية «العُمانية» عن وزارة الخارجية، بيانها الذي أشادت فيه بشجاعة وبسالة رجال الأمن السعوديين المخلصين في إحباط هذا المخطط الإرهابي الجبان.