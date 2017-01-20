الجلسات الخارجية.. في أحضان الطبيعة

خولة علي (دبي)
يفضل كثيرون جلسات الهواء الطلق في أيام الشتاء للاستمتاع بالأجواء الدافئة، لذا يبحثون عن أثاث متين يزين جنيات المكان ويضيف إليه لمسة أنيقة تعكس مفاهيم الرقي والفخامة، وتوفر لهم الراحة، لأنهم يجلسون عليها طويلاً خاصة أيام الإجازات والعطلة الأسبوعية.. وظهر ذلك من خلال تشكيلة جديدة لموسم الشتاء تقدمها «راتان هاوس» تعكس الروح المعاصرة والمواكبة للموضة، والتي تلائم مختلف الظروف المناخية.
ويجب أن تتميز الجلسات بأنها متينة لتدوم طويلاً، وأن تكون منفّذة بطريقة تراعي معايير الإبهار ولفت الأنظار.
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◆ أن تكون مصنوعة من قطع صممت وفق أنظمة ومقاييس عالمية لتوفر الراحة والقدرة على التأقلم مع ظروف الطقس.
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