الجلسات الخارجية.. في أحضان الطبيعة

خولة علي (دبي)

يفضل كثيرون جلسات الهواء الطلق في أيام الشتاء للاستمتاع بالأجواء الدافئة، لذا يبحثون عن أثاث متين يزين جنيات المكان ويضيف إليه لمسة أنيقة تعكس مفاهيم الرقي والفخامة، وتوفر لهم الراحة، لأنهم يجلسون عليها طويلاً خاصة أيام الإجازات والعطلة الأسبوعية.. وظهر ذلك من خلال تشكيلة جديدة لموسم الشتاء تقدمها «راتان هاوس» تعكس الروح المعاصرة والمواكبة للموضة، والتي تلائم مختلف الظروف المناخية.

ويجب أن تتميز الجلسات بأنها متينة لتدوم طويلاً، وأن تكون منفّذة بطريقة تراعي معايير الإبهار ولفت الأنظار.

ويحرص أصحاب المنزل على أن تكون القطع مصمّمة ليس فقط بأجود أنواع الخيزران، بل أيضاً بأصنافٍ مختلفة من المواد التي تدوم طويلاً، مثل حبال الأكريليك، السنتاتيك، البوليتويرين والألمنيوم، وكلها تعني المتانة والديمومة، إلى جانب كونها فائقة الراحة، ومنها المفروشات الخارجية من «راتان هاوس» التي تمتاز بجودة الصنع، وتجمع بين البساطة في الشكل والراحة القصوى المثالية للجلسات والمساحات الخارجية لتقدم للمرء في أجواء الشتاء فرصة التواجد في ربوع حديقة المنزل.. ويراعي مهندسو الديكورات في الجلسات الخارجية على:

◆ أن تكون مصنوعة من قطع صممت وفق أنظمة ومقاييس عالمية لتوفر الراحة والقدرة على التأقلم مع ظروف الطقس.