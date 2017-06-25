3 حالات وفاة بالكوليرا في إب وارتفاع الضحايا إلى 165

إب (وكالات)

قال مصدر طبي، إن ثلاثة مواطنين في إب توفوا جراء إصابتهم بوباء الكوليرا لترتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 165 حالة في المحافظة، حسب مصدر طبي. وأوضح المصدر الطبي أن امرأتين توفيتا أمس السبت بمستشفى الأمومة والطفولة والذي استقبل منذ نهاية أبريل الماضي قرابة 4 آلاف حالة إصابة توفي العشرات منهم من مختلف مديريات المحافظة.

وفي مديرية ريف إب توفي المواطن حسن محمد السماوي اليوم متأثراً بداء الكوليرا بعد أيام قليلة من وفاة امرأتين ومواطن بالكوليرا. وارتفعت الوفيات بمحافظة إب، بحسب مصدر طبي إلى أكثر من 165 حالة تصدرت فيها مديرية القفر عدد الوفيات بقرابة 30 حالة وفاة، ووصل عدد الإصابات إلى قرابة عشرة ألف مصاب بمختلف مديريات المحافظة.