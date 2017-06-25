الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لاستئناف المفاوضات

نيويورك (وكالات)
جددت الحكومة اليمنية التزامها بالسلام، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن إلي ممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام.
ولفتت المندوبة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمس، النظر إلى تأكيد الحكومة الشرعية دعمها الكامل للمقترحات الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد شيخ أحمد الهادفة إلى إيقاف نزف الدم اليمني وعودة الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقاً للمرجعيات الثلاث. ورحبت الحكومة بزيارة الصحافيين الأجانب إلى اليمن وتقديم تقارير عن مشاهداتهم، خاصة أن الميليشيات الانقلابية تمنع الصحافيين المحليين عن نقل الحقائق عبر مضايقتهم وسجنهم، مؤكدةً أن أرقام الصحافيين المعتقلين في سجون ومعتقلات الحوثيين أكبر دليل على ذلك.
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