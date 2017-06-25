الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لاستئناف المفاوضات

نيويورك (وكالات)

جددت الحكومة اليمنية التزامها بالسلام، داعية المجتمع ‏الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية ‏السياسية في اليمن إلي ممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط ‏بنية صادقة وبشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام.‏

ولفتت المندوبة الدائمة ‏لليمن لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمس، النظر إلى تأكيد الحكومة الشرعية دعمها الكامل ‏للمقترحات الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام ‏للأمم المتحدة، إسماعيل ولد شيخ أحمد الهادفة إلى إيقاف نزف الدم ‏اليمني وعودة الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقاً ‏للمرجعيات الثلاث.‏ ورحبت الحكومة بزيارة الصحافيين الأجانب إلى ‏اليمن وتقديم تقارير عن مشاهداتهم، خاصة أن الميليشيات ‏الانقلابية تمنع الصحافيين المحليين عن نقل الحقائق عبر ‏مضايقتهم وسجنهم، مؤكدةً أن أرقام الصحافيين المعتقلين ‏في سجون ومعتقلات الحوثيين أكبر دليل على ذلك. ‏

وقال البيان، إن «الحكومة ستمنح الصحافيين الأجانب الراغبين في زيارة اليمن الإذن لزيارة جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ‏بعد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى السفارات اليمنية ولن ‏تمنعهم من السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين ‏إن هم رغبوا في ذلك، طالما كانوا على استعداد لقبول مخاطر ‏السفر إلى المناطق التي لا تسود فيها سلطة القانون».‏ ولفت البيان الانتباه إلى أن الصحافيين الذين يدخلون اليمن ‏مباشرة إلى صنعاء، ويضعون أنفسهم مباشرة تحت سيطرة ‏المتمردين لإجراء زيارات قصيرة تُدار بإحكام من قبل ‏المتمردين، فإنهم لا يرون ما يحدث حقاً، وهم بالتالي غير قادرين ‏على تقديم تقارير كاملة ودقيقة عما يحدث في اليمن».‏