«الشرعية» تسيطر على مساحات واسعة في جبهة صرواح

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وام (عدن، صنعاء)

أحكمت قوات الشرعية في اليمن مدعومة بالقوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي سيطرتها على مساحات شاسعة من جبهة «صرواح» في محافظة مأرب تحت غطاء كثيف من نيران القوات الجوية والمدفعية، فيما قتل أحد عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي عقب اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة لحج.

وصرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الإماراتية بأن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية باعتبارها جزءا من قوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على هيئات ومواقع ذات أهمية تعبوية على محاور عدة في جبهة صرواح مكبدة مليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسط فرار القوات التابعة للمليشيات نتيجة ضراوة المعارك التي دارت على هذه الجبهة. وقال إن قوات الشرعية واصلت تقدمها في عدد من المحاور خاصة محور هيلان والمشجح والسيطرة على التبة السوداء والتبة الحمراء ومحور المخدرة بعمق 11 كيلومتراً في محافظة مأرب. وتكتسب السيطرة على جبهة صرواح أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لقوات المليشيات في مأرب إلى جانب زيادة الضغط على الحوثيين في صنعاء الأمر الذي سيسهل من عملية سقوط العاصمة. وكثف طيران التحالف من غاراته على مواقع وتعزيزات الميليشيات في صرواح، وشن قرابة 30 غارة خلال أقل من يومين، أوقعت خسائر كبيرة بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح.

وذكر المصدر العسكري أن أعداداً كبيرة من عناصر الميليشيات الانقلابية، فرت من جبهة القتال إلى داخل سوق صرواح للاحتماء، واستخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية. وأفاد بيان صادر عن الجيش أمس، بمصرع 12 متمرداً وأسر 15 آخرين في المعارك بصرواح يوم الجمعة.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، مساء أمس الأول، القوات المرابطة في منطقة المخدرة المحررة، مؤكداً أن استكمال تحرير جبهة المخدرة «يعد انتصاراً عظيماً ومهماً في العمليات القادمة». وهنأ المقدشي المقاتلين بالنصر الذي تحقق، مشيداً بإسناد قبائل الجدعان «التي كان لها دور سباق وفاعل منذ بدايات المعركة، ولقنت الانقلابيين دروساً قاسية ولا تزال حتى اليوم».