حلي يدوية مغزولة على منوال حضارات قديمة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)
تميزت فنانة الحلي والمصاغ اليدوي هبة مقلد بأسلوب خاص في تصميم الحلي اليدوية، فهي تطرح أفكاراً مبتكرة وموديلات عصرية مغزولة بملامح من التراث والحضارات القديمة، ومؤخراً أطلقت أحدث مجموعاتها من الحلي المصوغة من الفضة وطلاءات الذهب إلى جانب الأحجار المنتقاة بعناية لتتلاءم مع التصاميم التي تمتزج فيها مقلد أحدث اتجاهات الموضة العالمية مع الرموز التراثية التي تعبر عن اعتزازها بهويتها وتراثها الحضاري المصري والإسلامي المميز بزخارفه النباتية وأشكاله الهندسية.
اختيار الأفكار
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وتوضح: «بالنسبة لي أبحث عما يمكن أن تحتاجه المرأة العربية من حلي يناسب مختلف الأذواق والشخصيات، وهناك تصاميم تتلاءم مع فترة الصباح وطبيعة الملابس الكاجوال وأخرى تنسجم مع أزياء فترة بعد الظهر أو السهرات».
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