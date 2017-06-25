بروس: نتطلع لاستغلال كل الفرص أمام ألمانيا

سان بطرسبرج (د ب أ)

مع سقوط الفريق في فخ التعادل مع منتخب أستراليا خلال مباراتهما بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حالياً في روسيا، سيكون أسود المنتخب الكاميروني بحاجة إلى الزئير الآن وتحقيق الفوز على نظيره الألماني بطل العالم من أجل التأهل للمربع الذهبي بالبطولة.

وجاءت الهزيمة صفر / 2 في المباراة الأولى أمام تشيلي ثم التعادل مع أستراليا لتضع المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة)، أمام أصعب مهمة ممكنة حيث يحتاج الفريق للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراته غداً أمام المنتخب الألماني (مانشافت) في سوتشي.

وقال البلجيكي هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني، إن فريقه كان بحاجة للسيطرة على مجريات اللعب منذ بداية المباراة أمام أستراليا بعد الأداء المتوتر في أول 20 دقيقة من مباراته أمام تشيلي، والتي خسرها صفر / 2.

ولكن الأسود قدمت بداية مهتزة أيضاً في مواجهة أستراليا، ولم تظهر قوة الفريق إلى مع اقتراب الشوط الأول من نهايته، وهو ما ترجمه الفريق إلى هدف التقدم في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.