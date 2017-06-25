سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

ينضم المغربي، مراد باتنا لاعب الوحدة الجديد إلى صفوف الفريق 7 يوليو المقبل تمهيداً لانخراطه في التجمع الداخلي للاعبين قبل المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، وذلك في أول ظهور للاعب مع «العنابي» بعد موسم لافت مع «الصقور» شهد حالة كبيرة من التألق وإحراز 11 هدفاً رغم أنه لم يبدأ الموسم مع الفريق.

وأكد باتنا في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» أنه يتطلع لأفضل ظهور مع «العنابي» في البطولة العربية وبقية الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم الجديد بالرغبة العالية في رد التقدير للنادي والجماهير على الثقة الغالية في قدراته وإمكاناته لتحقيق الإضافة المطلوبة في الفترة المقبلة، موضحاً أن حرصه على خوض الحصص التدريبية مع لاعبي فريقه السابق، تؤكد رغبته في بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة التي تساعده على الدخول سريعاً لأجواء التجمع والتدريبات المقررة من الجهاز الفني حتى يكون في أفضل مرحلة تمكنه من إسعاد الجماهير التي أعلنت عبر مواقع التواصل المختلفة الترحيب الكبير بمقدمه إلى صفوف العنابي.

وأضاف: «حرصت في الفترة الماضية على استغلال كل الظروف التي تساعدني على التحضير البدني القوي الذي يساعدني على الانضمام إلى التجمع الداخلي للفريق في أبوظبي بأفضل درجة من اللياقة البدنية، وهذا أقل شيء يمكن أن أفعله في هذا الوقت، لأن الإدارة التي كانت حريصة على ضمي إلى أصحاب السعادة، تستحق أن أكون في المستوى المطلوب من التوقعات لرد التقدير وتأكيد الخطوة التي أثمرت عن وجودي مع هذا الفريق، كما أن الشيء المهم بالنسبة لي هو الجماهير الوحداوية التي عكست حالة كبيرة من التقدير لشخصي بعد انضمامي إلى صفوف الفريق أخيراً».

ورداً على سؤال حول أهمية المرحلة المقبلة، قال باتنا: «المؤكد أن كل الفرق تستعد للموسم الجديد بأفضل ما يمكن أن يمنحها الفرصة لحصد النقاط في موسم يستعصي على التوقعات لأن الأمور في كرة القدم مفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو ما يعني أن نستعد بقوة حتى نكون في طليعة الفرق الراغبة بالمنافسة القوية في كل البطولات لأننا لا نرضى سوى بالنتائج الإيجابية التي تساعدنا على رد التقدير للنادي والجماهير، والشيء الجيد أن العناصر التي يحتشد بها النادي على قدر كبير من الثقة لتأكيد الوجود القوي للعنابي في الموسم الجديد».

ونوه باتنا إلى أنه رفض مبدأ الإجازة السلبية خلال الفترة الماضية، وآثر الانضمام إلى الحصص التدريبية مع لاعبي الفتح الرباطي لأنه على قناعة بأن المسؤولية الملقاة على عاتقه تستدعي أن يكون في وضع لائق على المستويين البدني والفني لتدشين مشواره المهني مع العنابي بما يمكن أن يمنحه فرصة كبيرة للدفاع عن طموحات الوحدة في أول استحقاق بالبطولة العربية.

وأردف: «أتمنى أن أنجح في إسعاد الجماهير العنابية حتى تكون في «قمة السعادة» بمتابعة الفريق في جميع المباريات، ونتذكر جيداً ما فعلته هذه الجماهير مع الفريق في أصعب الظروف خلال الموسم الماضي وهي تساند اللاعبين وتعزز روحهم المعنوية في جميع الأوقات والمناسبات، وهو ما يعني ببساطة أنها تستحق التقدير والاحترام وتقديم كل ما يمكن أن يمثل السعادة الرائعة بالفوز في المباريات والمردود الفني القوي للوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات».