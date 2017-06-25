سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
ينضم المغربي، مراد باتنا لاعب الوحدة الجديد إلى صفوف الفريق 7 يوليو المقبل تمهيداً لانخراطه في التجمع الداخلي للاعبين قبل المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، وذلك في أول ظهور للاعب مع «العنابي» بعد موسم لافت مع «الصقور» شهد حالة كبيرة من التألق وإحراز 11 هدفاً رغم أنه لم يبدأ الموسم مع الفريق.
وأكد باتنا في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» أنه يتطلع لأفضل ظهور مع «العنابي» في البطولة العربية وبقية الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم الجديد بالرغبة العالية في رد التقدير للنادي والجماهير على الثقة الغالية في قدراته وإمكاناته لتحقيق الإضافة المطلوبة في الفترة المقبلة، موضحاً أن حرصه على خوض الحصص التدريبية مع لاعبي فريقه السابق، تؤكد رغبته في بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة التي تساعده على الدخول سريعاً لأجواء التجمع والتدريبات المقررة من الجهاز الفني حتى يكون في أفضل مرحلة تمكنه من إسعاد الجماهير التي أعلنت عبر مواقع التواصل المختلفة الترحيب الكبير بمقدمه إلى صفوف العنابي.
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ورداً على سؤال حول أهمية المرحلة المقبلة، قال باتنا: «المؤكد أن كل الفرق تستعد للموسم الجديد بأفضل ما يمكن أن يمنحها الفرصة لحصد النقاط في موسم يستعصي على التوقعات لأن الأمور في كرة القدم مفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو ما يعني أن نستعد بقوة حتى نكون في طليعة الفرق الراغبة بالمنافسة القوية في كل البطولات لأننا لا نرضى سوى بالنتائج الإيجابية التي تساعدنا على رد التقدير للنادي والجماهير، والشيء الجيد أن العناصر التي يحتشد بها النادي على قدر كبير من الثقة لتأكيد الوجود القوي للعنابي في الموسم الجديد».
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وأردف: «أتمنى أن أنجح في إسعاد الجماهير العنابية حتى تكون في «قمة السعادة» بمتابعة الفريق في جميع المباريات، ونتذكر جيداً ما فعلته هذه الجماهير مع الفريق في أصعب الظروف خلال الموسم الماضي وهي تساند اللاعبين وتعزز روحهم المعنوية في جميع الأوقات والمناسبات، وهو ما يعني ببساطة أنها تستحق التقدير والاحترام وتقديم كل ما يمكن أن يمثل السعادة الرائعة بالفوز في المباريات والمردود الفني القوي للوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات».