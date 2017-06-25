«عميد 71» شهادة نجاح جديدة لـ «الألعاب الزرقاء»

أسامة أحمد (دبي)

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية أن حصد «العميد» لـ 71 بطولة في الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم المنصرم وتحطيمه للرقم المسجل بنادي النصر «64» بطولة، شهادة نجاح جديدة للألعاب الأخرى وهي ثمرة توجهيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، والتي لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجاً منطقياً للجهود المبذولة على الصعد كافة مما كان له المردود الإيجابي في تكرار مشهد الألقاب.

وأشار إلى أن هذه النجاحات في القلعة الزرقاء مسؤولية جديدة تضاعف جهود الجميع من أجل المحافظة على هذه المكتسبات وتعزيز الألقاب في الموسم الجديد.

وقال: «الطائرة الزرقاء» حققت 70% من الطموحات وخصوصاً أن مجلس إدارة الشركة رفع منذ بداية الموسم شعار عودة «الأزرق» إلى منصات التتويج لينجح الفريق الأول في تحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف: الفريق لم يظهر بمستواه المعهود في بداية الموسم لينجح التونسي زياد الأرقش الذي آلت إليه مقاليد التدريب في أن تكون معادلات «الأزرق» موزونة بـ «روح الشباب» بعد المزج بين الخبرة والشباب ما كان له المرود الإيجابي على مسيرته في دوري الدرجة الممتازة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.