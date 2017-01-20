أزياء تختصر المسافة بين إيطاليا والهند

أزهار البياتي (الشارقة)
في أسبوع باريس لموضة الملابس الجاهزة لموسمي ربيع وصيف 2017 نجح الإيطالي المخضرم جورجيو أرماني في تقديم تشكيلة واسعة من القطع لخط «إمبريو أرماني»، ضمت 98 نموذجاً من أزياء النساء والرجال، معززاً من خلالها أسلوبه المتفرد، وحرفيته في تحقيق توازن مدروس بين المدرسة الكلاسيكية وطراز الفن الحديث في التصميم، مستعرضاً ملامح معاصرة، تتسم بالبساطة والرقي، وتعكس الذوق الشبابي، وتختصر المسافة بين الذوق الإيطالي واللمسات الهندية.
وللموسمين المقبلين، جاءت مجموعة «إمبريو» بشكل متناغم بين طراز المرأة والرجل، مقدماً من قلب العاصمة الفرنسية أنماطاً شائقة من النماذج التي تعبّر عن الأناقة المبسطة والترف العملي، آخذاً الحضور معه في رحلة بين إيطاليا والهند، راسماً عبرها سمات تجمع بين نمطي الشرق والغرب، ليضمها في باقة ملونة من الأفكار المتنوعة، أبرزها مستوحاة من ملابس النوم.
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وفضّل جورجيو لمجموعة الربيع والصيف المقبلين، مسطرة لونية غنية وفاخرة، من لوحة الألوان الأساسية والقوية، مدخلاً بينها بعض التدرجات الرائقة والناعمة، التي تعكس طاقات إيجابية ترفع المعنويات، بدأها بموجة هادرة من الظلال الزرقاء الداكنة، مرتفعاً شيئاً فشيئاً إلى الخضراء الهادئة، مروراً بالرغوة الرمادية الفاترة، ليبهجها بعد ذلك بشطحات بنفسجية زاهية، ويختمها بثورة حمراء معلنة، منفذاً إياها بوجهيها السادة والمطبوع، وفق قوالب منسجمة، لتزهو برنقها على أمتار من الخامات الوثيرة والناعمة، برز منها الحرير الطبيعي، والشيفون الرقيق، والتوّل الشفاف، مع بعض من الجلود اللدنة، والأقطان الخفيفة.