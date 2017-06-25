العين يرشح 6 لاعبين لجولة طوكيو جراند سلام للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعدت إدارة شركة الألعاب المصاحبة بالعين قائمة مرشحة من 6 لاعبين صاعدين للمشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام الأولى للجو جيتسو التي تقام ضمن النسخة الثالثة من البطولة وتفتتح في العاصمة اليابانية طوكيو منتصف يوليو المقبل، وتضم القائمة حميد ياسر، وخليفة مراد، وسعيد الحاج، ومحمد الدرمكي، وسالم الظاهري، وعبيد الكعبي.

وقال عبدالله الشامسي المشرف الإداري على نشاط الجو جيتسو بقلعة الزعيم: بعد أن فزنا بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي توقعنا أن يتم اختيارنا كأفضل نادٍ محلي في احتفالية السجادة الحمراء التي أقيمت مساء 23 أبريل الماضي، خاصة أن الفارق بيننا والمنافسين الآخرين كان كبيراً في تلك البطولة، ولكننا اكتشفنا أن التقييمات تتضمن أيضاً الحصول على نقاط للمشاركات والإنجازات الخارجية، وقد فاز نادي الجزيرة بلقب أفضل ناد بناء على تميزه في المشاركات الخارجية، وخصوصاً في جولات أبوظبي جراند سلام، ومن هنا فقد قررت إدارة شركة الألعاب المصاحبة في العين تكثيف مشاركاتها الخارجية، والدفع بالمتميزين في تلك المحافل، خصوصاً أننا نملك رصيداً رائعاً من اللاعبين القادرين على حصد الميداليات في كل التحديات، وذلك على ضوء النتائج التي يحققونها في البطولات العالمية والدولية التي يشاركون فيها ويتركون بصمتهم القوية عليها، وآخرها بطولة أبوظبي العالمية.

وقال الشامسي: رفعنا القائمة لإدارة الشركة وحصلنا على ضوء أخضر مبدئي، وأنتظر الموافقة الرسمية بعد إجازة عيد الفطر المبارك للبدء في إجراءات الترتيب للسفر إلى العاصمة اليابانية، وللعلم فإن كل اللاعبين الصاعدين الذين رشحناهم للمشاركة في تلك الجولة يملكون سجلاً رائعاً من الإنجازات، وكلهم أبطال عالم في أوزانهم تقريباً، وسيبدأ البعض منهم لأول مرة في المشاركة بفئة البالغين بعد دخولهم في سن الـ16 عاماً، وستكون تحدياً كبيراً لهم، ولكن ثقتنا فيهم بلا حدود، وأقل المكاسب في هذه الحالة هو أنهم سيستفيدون من الخبرة الدولية اللازمة.

وقال: لن تقتصر مشاركاتنا الخارجية هذا العام في جولات أبوظبي جراند سلام على الرجال فقط، لكننا لدينا قائمة من اللاعبات اللاتي سندفع بهن من أن لآخر في تلك الجولات، على رأسهن وديمة اليافعي صاحبة أول إنجاز قاري للإمارات في لعبة قتالية، وكل من شما سلطان، وحصة الشامسي، وموزة سلطان، ومها الهنائي، وكلهن من عناصر المنتخب الوطني، ونعول عليهن في اكتساب الخبرات الدولية لمضاعفة إنجازات منتخباتنا في التحديات القارية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن جولة أبوظبي جراند سلام بطوكيو تمثل الانطلاقة الرسمية للنسخة الثالثة التي ستقام في اليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ولندن، على مدار الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018. ويقوم بتنظيم البطولة اتحاد اللعبة وتعد الأقوى في العالم بنظام الجولات في لعبة الجو جيتسو، حيث تضاعف عدد المشاركين فيها بالنسخة الثانية العام الماضي عما كان عليه في المحطة الأولى للنجاح الكبير الذي حققته، وبعد أن كانت 4 جولات فقط في النسخة الأولى، تمت زيادتها إلى 5 جولات في النسخة الثانية، ويتم رصد مكافآت مالية ضخمة لها، كما أن 14 محطة تلفزيونية عالمية يتابعونها ويرصدون منافساتها حول العالم، لنقل أخبارها إلى 400 مليون مشاهد.

وفي سياق آخر قال عبدالله الشامسي: نستعد في نادي العين أيضاً لخوض منافسات الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستقام في صالة العين باستاد خليفة أغسطس المقبل، وكل التجهيزات تسير على قدم وساق سواء في الصالة، أو في إعداد الفريق بدنياً وفنياً تحت إشراف المدربين البرازيليين جونيور وفلافيوس لهذا التحدي المهم، وهدفنا واضح وهو الحفاظ على لقب الكأس للعام الثاني على التوالي، مع العلم بأننا مدركون بأن باقي الأندية الأخرى بدأت تطور فسها وتدعم صفوفها، للدخول كطرف في المنافسة، وبالنسبة لنا فقد كانت لدينا بعض الشواغر لبعض الفئات من اللاعبين، وجار ضم بعض اللاعبين المميزين فيها لملئها، ونحن نشترط دائماً أن اللاعب الذي ينضم إلينا يجب أن تتوافر فيه شخصية البطل، وأن تؤهله نتائجه السابقة لحصد الإنجازات في فئته.

وأضاف: بالنسبة للبطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد فسوف نشارك بكل الفئات، وبالتأكيد هدفنا المنافسة على المراكز الأولى فيها سواء كان على مستوى الرجال أو السيدات أو الناشئين والمبتدئين، لأننا نملك قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات في كل المراحل، والذين يمثلون ذخيرة مميزة للمنتخبات الوطنية، ولدينا مشروع مواز لتطوير اللعبة بالتعاون مع المدارس والمراكز التأهيلية الموجودة في العين، وللعلم فإن العين كان من أوائل الأندية في الدولة التي أدخلت لعبة الجو جيتسو ودعمت المنتخبات الوطنية.