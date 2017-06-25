العين يرشح 6 لاعبين لجولة طوكيو جراند سلام للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)
أعدت إدارة شركة الألعاب المصاحبة بالعين قائمة مرشحة من 6 لاعبين صاعدين للمشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام الأولى للجو جيتسو التي تقام ضمن النسخة الثالثة من البطولة وتفتتح في العاصمة اليابانية طوكيو منتصف يوليو المقبل، وتضم القائمة حميد ياسر، وخليفة مراد، وسعيد الحاج، ومحمد الدرمكي، وسالم الظاهري، وعبيد الكعبي.
وقال عبدالله الشامسي المشرف الإداري على نشاط الجو جيتسو بقلعة الزعيم: بعد أن فزنا بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي توقعنا أن يتم اختيارنا كأفضل نادٍ محلي في احتفالية السجادة الحمراء التي أقيمت مساء 23 أبريل الماضي، خاصة أن الفارق بيننا والمنافسين الآخرين كان كبيراً في تلك البطولة، ولكننا اكتشفنا أن التقييمات تتضمن أيضاً الحصول على نقاط للمشاركات والإنجازات الخارجية، وقد فاز نادي الجزيرة بلقب أفضل ناد بناء على تميزه في المشاركات الخارجية، وخصوصاً في جولات أبوظبي جراند سلام، ومن هنا فقد قررت إدارة شركة الألعاب المصاحبة في العين تكثيف مشاركاتها الخارجية، والدفع بالمتميزين في تلك المحافل، خصوصاً أننا نملك رصيداً رائعاً من اللاعبين القادرين على حصد الميداليات في كل التحديات، وذلك على ضوء النتائج التي يحققونها في البطولات العالمية والدولية التي يشاركون فيها ويتركون بصمتهم القوية عليها، وآخرها بطولة أبوظبي العالمية.
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وقال: لن تقتصر مشاركاتنا الخارجية هذا العام في جولات أبوظبي جراند سلام على الرجال فقط، لكننا لدينا قائمة من اللاعبات اللاتي سندفع بهن من أن لآخر في تلك الجولات، على رأسهن وديمة اليافعي صاحبة أول إنجاز قاري للإمارات في لعبة قتالية، وكل من شما سلطان، وحصة الشامسي، وموزة سلطان، ومها الهنائي، وكلهن من عناصر المنتخب الوطني، ونعول عليهن في اكتساب الخبرات الدولية لمضاعفة إنجازات منتخباتنا في التحديات القارية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية.
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وفي سياق آخر قال عبدالله الشامسي: نستعد في نادي العين أيضاً لخوض منافسات الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستقام في صالة العين باستاد خليفة أغسطس المقبل، وكل التجهيزات تسير على قدم وساق سواء في الصالة، أو في إعداد الفريق بدنياً وفنياً تحت إشراف المدربين البرازيليين جونيور وفلافيوس لهذا التحدي المهم، وهدفنا واضح وهو الحفاظ على لقب الكأس للعام الثاني على التوالي، مع العلم بأننا مدركون بأن باقي الأندية الأخرى بدأت تطور فسها وتدعم صفوفها، للدخول كطرف في المنافسة، وبالنسبة لنا فقد كانت لدينا بعض الشواغر لبعض الفئات من اللاعبين، وجار ضم بعض اللاعبين المميزين فيها لملئها، ونحن نشترط دائماً أن اللاعب الذي ينضم إلينا يجب أن تتوافر فيه شخصية البطل، وأن تؤهله نتائجه السابقة لحصد الإنجازات في فئته.
وأضاف: بالنسبة للبطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد فسوف نشارك بكل الفئات، وبالتأكيد هدفنا المنافسة على المراكز الأولى فيها سواء كان على مستوى الرجال أو السيدات أو الناشئين والمبتدئين، لأننا نملك قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات في كل المراحل، والذين يمثلون ذخيرة مميزة للمنتخبات الوطنية، ولدينا مشروع مواز لتطوير اللعبة بالتعاون مع المدارس والمراكز التأهيلية الموجودة في العين، وللعلم فإن العين كان من أوائل الأندية في الدولة التي أدخلت لعبة الجو جيتسو ودعمت المنتخبات الوطنية.