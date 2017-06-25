أبو شاويش: الفجيرة تفوقت على صوفيا في سباق استضافة بطولتي التايكواندو

الفجيرة (الاتحاد)

أكد نادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد التايكواندو، أن ملف الفجيرة تفوق على ملف مدينة صوفيا البلغارية بفضل المكانة التي ولدتها استضافة الإمارات لمختلف البطولات ومنها البطولة الدولية، موضحاً أنه تمت مفاوضة الاتحاد الدولي للتايكواندو على استضافة البطولتين خلال وجود رئيسه الكوري الجنوبي الدكتور تشو، على هامش إقامة منافسات النسخة السادسة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في فبراير الماضي، وحصلنا على الضوء الأخضر لتجهيز الملف وإرساله للدراسة والتمحيص.

وأوضح أن التقرير سلط الضوء على البنى التحتية المتميزة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة في جميع الجوانب وتحديداً في وجود مجمع عالمي مثل مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وما تتمتع به الفجيرة من عدد كبير ومتطور من الفنادق ووسائل الراحة والسياحة، والمراكز التجارية، فضلاً على تمتع اللجنة المنظمة بالخبرة التنظيمية المتراكمة، وأسهم ذلك في أن ينال ملف الفجيرة رضا وقناعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتايكواندو، التي تم انعقادها في كوريا الجنوبية أمس الأول ونال ملف الدولة ممثلاً بنادي الفجيرة للفنون القتالية على 17 صوتاً مقابل 11 صوتاً لمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا، على أن تقام البطولتان في ديسمبر من العام 2018.