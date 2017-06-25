الساحل يكسب لقب «خماسيات الصم»

رأس الخيمة (الاتحاد)

توج فريق الساحل بكأس المغفور له بإذن الله، عبدالله أحمد بن جمعة الطنيجي، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس السابق، إثر فوزه المثير على البركان 9-4 في خماسيات كرة القدم للصم، أمس الأول في صالة محمد بن سعود بنادي رأس الخيمة الرياضي، كرم الفائزين عبدالرحمن بن جمعة، نجل الفقيد، رئيس مجلس إدارة «فالكون ايفنتس»، وسالم بن راشد المفتول، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وأعضاء مجلس إدارة النادي، ونال اللاعب أحمد غيث السعدي جائزة أفضل حارس، وخالد رضوان ياسين جائزة أفضل لاعب، كما حرص بن جمعة على تكريم المفتول بدرع الوفاء تقديراً لجهوده في دعم نجاح الأمسية.

ووصف عبدالرحمن بن جمعة، نهائي «أمسية الوفاء» بين لاعبي أصحاب الهمم بأنه رسالة رائعة من الوفاء والتقدير لرجل خالد في الذاكرة بمواقفه المشرفة التي مثلت الدروس العظيمة في الوفاء للوطن والقيادة الرشيدة، موضحاً أن التجاوب الكبير من مسؤولي نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يؤكد المبادئ الرائعة التي تعكس أهمية الدور الذي يضطلع به النادي في تقديم الصورة المعبرة عن هذه الفئة التي تجسد الارادة القوية والاصرار على مواجهة الإعاقة بالعزيمة والمسؤولية وإبراز الإمكانات الرائعة في كافة ميادين الرياضة.

وأضاف: «المناسبة الرياضية التي جمعت أصحاب الهمم في نادي رأس الخيمة الرياضي عزيزة على قلوبنا لأنها تحمل ذكرى الوالد الفقيد الذي قدم الكثير للحركة الرياضية في الإمارة، بالتواصل مع كافة القطاعات الرياضية ودعم المواهب وتهيئة الأجواء أمام كل ما يمكن أن يمثل الجوانب الإيجابية التي تعكس الصورة المشرفة للدولة في كل الأوقات والمناسبات، ونتمنى أن نمضي على إثره بكل ما يمثل المسؤولية الوطنية والدور المجتمعي الذي يعزز الرسائل الإيجابية لأبناء الوطن الغالي».

وأشار عبدالرحمن بن جمعة، إلى أن اختيار «أصحاب الهمم» للمشاركة في أمسية الوفاء يحمل مضامين مهمة تمثل رؤيته في الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم هذه الفئة بالتفاعل مع البرامج الإيجابية لتعزيز القدرات والإمكانات على كافة المستويات، مضيفاً أن شركة «فالكون ايفنتس» التي نظمت الحدث الرياضي الكبير تدرك قيمة الاهتمام بأصحاب الهمم، في إطار التجاوب مع البرامج التي تهدف لخدمتهم.

وبدوره عبر سالم بن راشد المفتول عن سعادته بالنجاح الذي حققته أمسية الوفاء للمغفور له بإذن الله عبدالله أحمد بن جمعة الطنيجي، وقال إن الحدث الرياضي حقق غاياته المرجوة وهو يعبر عن التضامن من «أصحاب الهمم» مع الجهود الكبيرة التي قام بها الفقيد الغالي وهو يكرس جهوده لدعم البرامج التي تخدم المجتمع وتعزز الدور المهم لجميع الشرائح في إطار المسؤولية المجتمعية، وأوضح في الوقت نفسه استعداد النادي للتجاوب مع كل المبادرات الإيجابية التي تخدم الشرائح المختلفة في إطار الدور الحيوي للنادي.