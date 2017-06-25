سيف العرياني ينتزع بطولة الناشئين للشوزن

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اختتم النادي البطولة الرمضانية المفتوحة للرماية 2017 التي كانت قد انطلقت منافساتها في الثاني من رمضان الكريم واستمرت لأكثر من عشرين يوماً حتى وصلت إلى خط النهاية.

وحضر الحفل الختامي وكرم الفائزين معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واشتمل برنامج البطولة على منافسات البندقية السكتون المفتوح لفئة الرجال أقل 58 سنة وشاركت فيها سيدتان والبندقية السكتون لفئة الكبار فوق 58 سنة والمسدس 9 ملم والتي شارك فيها عدد من الرجال والسيدات، والشوزن للكبار وللناشئين وتواصلت بشكل يومي من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي.

وجاء تنظيم البطولة برعاية من مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لهذا الحدث وبنك الاتحاد الوطني الراعي الذهبي وشركة كوكا كولا الراعي الداعم للبطولة.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن فوز الرامي خالد محمد آل سويدان بالمركز الأول في البندقية السكتون المفتوح للرجال بعد أن حقق 211.7 نقطة تلاه الرامي سعيد حمد سعيد العرياني في مركز الوصيف بعد أن جمع 211.5 نقطة بينما حل الرامي ماجد البريكي في المرتبة الثالثة الذي بلغ رصيده 211.1 نقطة. وفي منافسات البندقية السكتون للكبار استطاع الرامي عبدالله عبدالرحمن العرياني أن يتربع على القمة ويحتل المركز الأول محققاً 207.2 نقاط وأنهى الرامي سالم العرياني الصراع في المركز الثاني برصيد 200.7 نقطة فيما جاء الرامي سلطان العرياني في المرتبة الثالثة وله 198.4 نقاط.

وعلى صعيد منافسات المسدس عيار 9 ملم تفوق الرامي محمد حسن عنبر على كل المنافسين ليحتل المرتبة الأولى برصيد 197 نقطة وجاء الرامي علي مبارك عمر العمري في المركز الثاني بعد أن جمع 195 نقطة تلاه الرامي سعيد المري في المركز الثالث برصيد من النقاط بلغ 194 نقطة. كما أسفرت منافسات الشوزن للكبار عن احتلال الرامي حمد مجرن الكندي المركز الأول وله 90 نقطة وجاء منافسه عبدالله محمد بوهليبة في مركز الوصيف برصيد 89 نقطة بينما أنهى الرامي ضاحي حمد العرياني مشاركته في هذه البطولة محققاً المرتبة الثالثة بعد أن وصل رصيده إلى 88 نقطة.

وفي البطولة التي خصصت للناشئين تمكن الرامي سيف مبارك العرياني من أن يفوز بالمركز الأول برصيد 42 نقطة وجاء الرامي عبدالرحمن حميد الشامسي في المرتبة الثانية بعد أن جمع 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرامي نيكولاس جبور الذي نال المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وأشاد مبارك سيف العرياني مدير نادي الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة مؤكداً أن الإقبال كان كبيراً على هذا الحدث وأن التنافس كان على أشده بين المشاركين ما يؤكد اهتمام شريحة كبيرة من مجتمع الإمارات بهذا النوع من الرياضة. وقال إن ما تحقق من نجاح يعد دافعاً كبيراً للجنة المنظمة للبطولة للمضي قدماً في هذه المنافسات والاستعداد في وقت مبكر لتنظيم النسخة الثانية في العام المقبل.