دمج جمعية القوس والسهم لاتحاد الرماية

دبي (الاتحاد)

أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قراراً بشأن اندماج رياضة القوس والسهم لاتحاد الرماية ليصبح مسمى الاتحاد «اتحاد الرماية والقوس والسهم»، على أن يلغى إشهار جمعية القوس والسهم.

ونص القرار على أن يتولى الاتحاد دون غيره إدارة شؤون اللعبتين بالدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهات المعنية التي يتعامل معها الاتحاد إقليمياً وقارياً ودولياً، كما أصدر معاليه قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد من (14 عضواً) اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية 2016 - 2020.

ويترأس مجلس إدارة الاتحاد راشد خميس بن عابر الهاملي، ويضم في عضويته سعيد مصبح الكعبي، عبد الله محمد حميد المهيري، حسن يوسف خلفان النعيمي، محمد عبيد خميس بن عابد المهيري، ربيع أحمد ربيع العوضي، هند إبراهيم البلوشي، عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي، سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي، سالم محمد علي بن هويدن الكتبي، سيف راشد سعيد الزحمي، عامر محمد زايد المنصوري، سلمى علي محمد الكعبي، وصلاح خادم سرور الفلاسي.

ويتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له توزيع المناصب الأخرى بين الأعضاء وإتمام عملية الاستلام والتسليم من المجلس السابق، ويعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته وفقاً لما جاء بأحكام اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية ووفقاً للنظم والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.