«تسليط» وصيف اليوبيل الماسي

محمد حسن (دبي)

أسدل الستار مساء أمس عن فعاليات النسخة رقم 306 لمهرجان «رويال اسكوت» الملكي البريطاني الذي أقيم على مدى 5 أيام بمضمار «اسكوت» الإنجليزي العريق في إنجلترا.

وحل الجواد «تسليت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف ويليام هاجز وبقيادة جيم كرولي، وصيفا بفارق عنق في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1200 متر على لقب سباق دايموند جوبيلي ستيكس(اليوبيل الماسي للملكة) للفئة الأولى للخيول، وانتزع لقب السباق الجواد «ذا تين مان» بإشراف جيمس فانشوي وبقيادة توم كويللي، قاطعا المسافة بزمن قدره 1:012:02 دقيقة.

وحل الجواد «سبيدي بيس» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة جوزفين جوردون، وصيفا في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب سباق ويكنجهام ستيكس، وانتزع لقب الشوط الجواد «توت دو» بإشراف ديفيد اوميرا وبقيادة دانيال تودهوب متفوقا بفارق نصف طول وقاطعا المسافة بزمن قدره 1:13:02 دقيقة.

واحتل «مسار» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك المركز الثالث في الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر على لقب سباق شيشام ستيكس «قوائم»، ونال صدارة الشوط «سبتمبر»، بإشراف إيدن اوبراين وبقيادة المخضرم ريان مور الذي قطع المسافة بزمن قدره 1:26:70 دقيقة متفوقا بفارق 2.25 طول عن الوصيف «نايلتي» بإشراف مارك جونستون وبقيادة جي اف ايجان.

وكسب الجواد «سنوانو» لقب الشوط الثاني للخيول في سن أربع سنوات فما فوق على لقب سباق وولفرتون للتكافؤ «قوائم» لمسافة 2000 متر. وقطع المسافة بزمن قدره 2:04:94 دقيقة.

وانتزع «ايداهو» بإشراف إيدن اوبراين وبقيادة سيماي هيفرنان لقب الشوط الثالث لمسافة 2400 متر على لقب سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية.

وقطع المسافة بزمن قدره 2:28:94 دقيقة متفوقا بفارق نصف طول عن «بارساتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان، وبقيادة اندريه اتزيني.

وكسب «اورينتال فوكس» بإشراف مارك جوستون وبقيادة جو فاينينج الشوط السادس والختامي لمسافة 4200 متر و159 ياردة على لقب سباق كوين الكساندرا ستيكس.