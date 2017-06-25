«جود» تخطف لقب سباق كوب دو فرانس

أبوظبي (الاتحاد)

خطفت المهرة الناشئة «جود» لياس لإدارة سباقات الخيول العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأضواء في سباقات الخيول العربية الأصيلة، حين نالت لقب سباق كوب دوفرانس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار شانتييه الفرنسي.

وقدمت «جود» التي تعد واحدة من أفضل نجوم المستقبل، عرضاً مميزاً في فنون الانقضاض لتكسب اللقب بفارق 0,75 طول، فيما جاء في المركز الثالث «عيون» لياس لإدارة سباقات الخيل وبإشراف أي واتريجانت وبقيادة كريستوف سوميلون، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:52:45 دقيقة.

وبهذا الفوز رفعت «جود» المولودة في مزرعة الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رصيد انتصاراتها إلى ثلاث دون هزيمة، لتدون اسمها ضمن قائمة أفضل الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات في أوروبا.

وجاء الفوز الأول للمهرة «جود» بقيادة الكساندر غافلان حين فرضت سيطرتها على لقب سباق بري اورور لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط بتاريخ 9/‏‏5/‏‏2017.

وتمكنت «جود» من التفوق بفارق بلغ 0,75 طول عن «المجالي» لفايز العلويط وبإشراف توماس فورسي وبقيادة جيروم كابري، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق عن الثاني «صمود» لياس لإدارة سباقات الخيل، وبإشراف أي وتريجانت وبقيادة فالنتين سيجوي، وسجلت «جود» زمناً وقدره 1:51:10 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمهرة «جود» حين حققت فوزاً مستحقاً بسباق بري دجلفور لمسافة 1400 متر والذي أقيم بمضمار بورودو بفرنسا 9 يونيو الماضي.يذكر أن «جود» هي أخت شقيقة من الأم والأب للفرس والنجمة الموصوفة «مبروكة» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» من عائلة «كسبروي»، والجدير بالذكر أن «مبروكة» فازت بسباق بري دجلفور عندما كانت ناشئة في سن ثلاث سنوات.

وأشاد مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل بالمستوى اللافت الذي قدمته «جود» في السباق ومواصلة انتصاراتها، مما يؤكد نجوميتها المطلقة في سباقات الخيول في سن ثلاث سنوات بالرغم من أن السباق اتسم بالإثارة والقوة. وأضاف: خيول سمو الشيخ منصـور بن زايد آل نهيان حققت إنجازاً جديداً وفخراً كبيراً سيضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها خيول سموه محلياً وعالمياً، وجاء الفوز ثمرة من ثمار الدعم المتواصل لسموه وتوجيهاته الرشيدة.

وأشاد العامري بالمستوى الذي قدمته المهرة الناشئة «جود» الأخت الشقيقة للفرس «مبروكة» بعد أن حققت فوزها الثالث على التوالي بجدارة واستحقت اللقب.