«الحكواتي».. من علامات مقاهي دمشق العتيقة

دمشق (أ ف ب)

عندما يأتي المساء، يخلع الحكواتي «أبو سامي» ملابسه العصرية، ويرتدي ملابس الفلكلور الشامي، واضعاً الطربوش على رأسه، ومتأبطاً كتاب حكايات تعود إلى مئات الأعوام، كتبت كلها بخط اليد والحبر الأسود على ورق أصفر باهت تلفت أطرافه، وذلك داخل مقهى النوفرة الشعبي وسط دمشق القديمة، حيث يروي حكاية من حكاياته التاريخية التي يتردد صداها في أزقة الشام العتيقة، وفي الوجدان الشعبي المحلي والعربي عموماً.

وخلف كرسي الحكواتي في مقهى النوفرة، تتوزع عشرات الصور التي تعود إلى فرسان وشخصيات تاريخية من التي يمرّ عليها الحكواتي في أخباره.

ويقول الحكواتي البالغ من العمر 58 عاماً «أعتقد أنني آخر حكواتي شعبي، المهنة تنقرض شيئاً فشيئاً، ولا يوجد غيري في دمشق القديمة، فإنْ تركت هذه المهنة، لن يعود هناك حكواتي».

يروي أبو سامي أحياناً قصة الملك الظاهر بيبرس، أحد سلاطين المماليك في القرن الثاني عشر، وهي واحدة من حكايات يرددها منذ عشر سنوات، كما يردد قصص عنترة بن شداد، وقصة الزير سالم، وهو فارس عربي عاش في القرن السادس.