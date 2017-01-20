المهرجانات التراثية.. صيغة مبتكرة للتعريف بالماضي

أشرف جمعة (أبوظبي)

المهرجانات التراثية ملاذ حقيقي لتعليم الموروث الشعبي الإماراتي، وهي ذاكرة أمة والحصن الحصين للأجيال، خصوصاً أن الإمارات غنية بمهرجاناتها التراثية، ولديها ثراء في إغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع، واللافت أن هذه المهرجانات تقام على مدار العام فتعطي صورة كاملة عن أوجه التراث الوطني، فهي تقام في إطار تفاعلي ترفيهي جذاب، ما يجعل العلاقة بين الجمهور والتراث على حدود الألفة، حيث الاستمتاع الشخصي والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي، فالكبار والصغار ينغمرون في تفاصيل مدهشة وحكايات مروية، ويمارسون ألعاباً تراثية، ويندمجون في إيقاع حياة الآباء والأجداد بصورة تلقائية فيها الكثير من المرح، ومن ثم الاستفادة القصوى من الارتقاء بمنظومة القيم والتقاليد وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

مسيرة طويلة

تقول الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني، إن المهرجانات التراثية في الدولة تسابق الزمن وترسم صورة واقعية لحياة الماضي في الإمارات، وقد نجحت على مدار السنوات الماضية في تجسيد مسيرة طويلة تألق فيها التاريخ الشفاهي الذي جُمع من شفاه الرواة، لافتة إلى أن المهرجانات التراثية أصبحت جزءاً من واقع الحياة في الإمارات، وقد ارتبطت شعوب العالم بالموروث الشعبي للدولة، وتفاعلت مع المفردات التي تعبر عن حياة الماضي بأسلوب مشوق بما يعزز قيم التسامح والتعايش مع الآخر، وقد نجحت الكثير من هذه المهرجانات في إعطاء صورة واضحة عن طبيعة أبناء الإمارات مثل مهرجان قصر الحصن ومعرض الصيد والفروسية والمهرجانات التي يشرف عليها نادي تراث الإمارات والمهرجانات التي تقام في المنطقة الغربية ومهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام في منطقة الوثبة، وغيرها من المهرجانات الأخرى التي تنسجم مع طبيعة التراث الوطني.

وتشير بالخير إلى أن مسيرة المهرجانات التراثية تتواصل بشكل إبداعي وفقاً لما أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فهي تعبر عن استدامة حقيقية للموروث الوطني في ظل الوعي بدوره في إضفاء لمسة جمالية على طبيعة الحاضر. وتبين أن أهم ما يميز هذه المهرجانات أنها تقدم دفقات من الموروث في إطار تعليمي محبب ليس الغرض منه ممارسة تعبر عن الترفيه بقدر ما يعطي لمحة مبسطة عن أشكال هذا الموروث من الماضي والهدف من طرح ألعاب تراثية أو قصص عن البحارة في الماضي، بهدف تعزيز الوعي الجمالي بقيمة التراث الوطني في إطار تفاعلي.