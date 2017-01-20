المهرجانات التراثية.. صيغة مبتكرة للتعريف بالماضي

أشرف جمعة (أبوظبي)
المهرجانات التراثية ملاذ حقيقي لتعليم الموروث الشعبي الإماراتي، وهي ذاكرة أمة والحصن الحصين للأجيال، خصوصاً أن الإمارات غنية بمهرجاناتها التراثية، ولديها ثراء في إغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع، واللافت أن هذه المهرجانات تقام على مدار العام فتعطي صورة كاملة عن أوجه التراث الوطني، فهي تقام في إطار تفاعلي ترفيهي جذاب، ما يجعل العلاقة بين الجمهور والتراث على حدود الألفة، حيث الاستمتاع الشخصي والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي، فالكبار والصغار ينغمرون في تفاصيل مدهشة وحكايات مروية، ويمارسون ألعاباً تراثية، ويندمجون في إيقاع حياة الآباء والأجداد بصورة تلقائية فيها الكثير من المرح، ومن ثم الاستفادة القصوى من الارتقاء بمنظومة القيم والتقاليد وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
مسيرة طويلة
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وتشير بالخير إلى أن مسيرة المهرجانات التراثية تتواصل بشكل إبداعي وفقاً لما أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فهي تعبر عن استدامة حقيقية للموروث الوطني في ظل الوعي بدوره في إضفاء لمسة جمالية على طبيعة الحاضر. وتبين أن أهم ما يميز هذه المهرجانات أنها تقدم دفقات من الموروث في إطار تعليمي محبب ليس الغرض منه ممارسة تعبر عن الترفيه بقدر ما يعطي لمحة مبسطة عن أشكال هذا الموروث من الماضي والهدف من طرح ألعاب تراثية أو قصص عن البحارة في الماضي، بهدف تعزيز الوعي الجمالي بقيمة التراث الوطني في إطار تفاعلي.
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