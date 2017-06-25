الشكلية الروسية

الشّكليّة formalism هي الاهتمام بالشكل، أي بالمظاهر التركيبية للعمل الأدبي. وكان الشكلانيون الروس يعتبرون أن الأدب مجال متميز بشكله، وأنه مجال منفصل بسبب هذا الشكل عن سائر مجالات السلوك الإنساني، ومن ثم كانوا ينظرون إليه باعتباره فناً لغوياً في المقام الأول لا باعتباره مرآة للمجتمع أو ميداناً للتصارع بين الأفكار، ومن ثم صبوا اهتمامهم على الشعر لا على الشاعر، أي على الأعمال الأدبية نفسها، لا على جذورها أو آثارها.
ركزوا على «الملامح المميزة» distinctive features للأدب، أي على الوسائل الفنية وحيل الصنعة التي يختص بها الأدب، وعن هذا يقول جاكوبسون إن موضوع الدراسة الأدبية «ليس الأدب ككل، ولكن خصائصه الأدبية، أي أدبيّته، ومعناها تلك السمات التي إذا توافرت في عمل ما أصبح أدباً».
وقالوا إن اللغة في الأدب، وخصوصاً في الشعر، ليست مجرد وعاء أو وسيلة لتوصيل المعنى إلى القارئ، أي للتواصل، لكنها هي نفسها شيئاً له وجوده المستقل، بل مصدراً مستقلاً للمتعة.
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وربما كان هذا الاتجاه المبالغ فيه إلى الاحتفال بالشكل الفني، هو السبب في هجوم النظام السياسي في العشرينيات على دعاته، حيث أصبحت الشكلية في روسيا صنواً للعزوف عن قضايا الإنسان، ونوعاً من الهروبية المرتبطة بقيم المجتمع البرجوازي.
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تأليف: د. محمد عناني