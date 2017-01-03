السعودية ترحب بمقترحات كيري لحل القضية الفلسطينية

الرياض (وكالات)

أعرب مجلس الوزراء السعودي أمس، عن ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم (2328) بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين.

وجدد المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب جلسته الدورية التأكيد على ما تضمنه بيان الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن «المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية».

على جانب آخر، أكد مجلس الوزراء ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركي حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وتبني مجلس الأمن للقرار رقم (2334) الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية ولحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد، والهجوم المسلح الذي حدث في إسطنبول، وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وبشأن نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دورته الـ97 بالقاهرة، أكد المجلس أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.