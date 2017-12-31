علي آل خليفة: اقتربنا من تحقيق حلم كل بحريني

الكويت (الاتحاد)

يخوض المنتخب البحريني مباراته مع عمان غداً بالقميص الأبيض، وهو الذي خاض به لقاء الجولة الاخيرة والمصيرية في الدور الأول، وضمن التأهل إلى المربع الذهبي، حيث يتفاءل لاعبو ومسؤولو «الأحمر» بالقميص الأبيض، لمواصلة النتائج الإيجابية، وبلوغ المباراة النهائية.

وطوى المنتخب البحريني صفحة أفراح التأهل، وما رافقها من تفاعل شعبي كبير ودعم جماهيري واسع، وفضل الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سكوب منح اللاعبين راحة للحفاظ على أجواء التركيز، والعمل على استعادة الجاهزية البدنية، والاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة.

وشدد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، على أن منتخب بلاده دخل مرحلة التركيز للمربع الذهبي، لأنه يواجه أفضل المنتخبات المشاركة في «خليجي 23» من وجهة نظره، مما يتطلب جدية كبيرة وبذل جهد مضاعف من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وأضاف، أن التركيز مهم في بطولات الخليج لأنها بطولة نفسية وإعلامية قبل أن تكون فنية، حيث تعتمد كثيراً على المعنويات وحماس اللاعبين في الملعب، ولا تحتكم دائماً إلى أفضلية المستوى داخل الملعب.

وأشار إلى أن لاعبي الأحمر البحريني يخوضون لقاءهم المقبل بلا أية ضغوطات لأن وصولهم إلى المربع الذهبي، يحررهم ويدفعهم لتقديم الأفضل، وأن الاستمرار في البطولة بمعنويات عالية وإصرار أكبر على إسعاد جماهيرهم ومشجعيهم، خاصة وأن أغلبهم من اللاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم خوض بطولات الخليج سابقاً.

أما فيما يتعلق بالفوز باللقب ومدى إمكانية تحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة فاعترف علي بن خليفة بأن الفوز بكأس الخليج حلم كل بحريني، لأنها البطولة التي استعصت على أجيال مميزة من اللاعبين، وقال: هذا الجيل الصاعد، قادر على تحقيق الحلم بالتعاون بين جميع الأطراف، سواء الجماهير أو المسؤولين، مشدداً على أن اتحاد الكرة جزء من هذه المنظومة، وأن الكل يعمل لمصلحة المنتخب على أمل أن ينتهي الانتظار الذي استمر 48 عاماً.

وحرص رئيس الاتحاد البحريني على الإشادة بالدور الجماهيري الكبير في تحفيز اللاعبين خلال «خليجي 23»، مشيراً إلى أن التوافد بأعداد كبيرة، كان له الأثر الإيجابي في رفع المعنويات، وإيجاد أجواء إيجابية تحفز على النجاح وتحقيق الانتصارات، مشدداً على أن الدعم الجماهيري سيتواصل في لقاء الغد وبأعداد أكبر من السابق.