أفلام العيد تراهن على الأكشن والكوميديا

سعيد ياسين (القاهرة)

يشهد موسم عيد الفطر منافسة حامية بين نجوم تعرض أفلامهم خلاله، ويعد هذا الموسم هو الأشرس منذ سنوات، خصوصاً أنه يجمع بين موسمي عيد الفطر والصيف، ومن هذه الأفلام ما كان تأجل عرضه من نصف العام الماضي وموسم شم النسيم، ومنها ما نفذ للعرض في هذا التوقيت تحديداً، وكان لافتاً انقسام مواضيع أفلام العيد بين الإثارة والتشويق ومحاربة الإرهاب والرومانسية الكوميدية.

نجوم بالجملة

يأتي في مقدمة أفلام العيد «هروب اضطراري»، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وأحمد زاهر وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر ودينا الشربيني وأحمد العوضي وعزت أبوعوف، وتأليف محمد سيد بشير وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى. وتدور أحداثه حول مقتل نجل أحد رجال الأعمال، وتشير أصابع الاتهام إلى اثنين من الشخصيات التي تربطهما علاقة برجل الأعمال ما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث.

وبعدما تأجل أكثر من مرة يعرض فيلم «جواب اعتقال» من بطولة محمد رمضان وإيمان العاصي ودينا الشربيني وسيد رجب وإياد نصار في العيد، وتدور أحداثه حول «خالد الدجوي»، الذي يلتحق بجماعة إرهابية تقوم بأعمال القتل، معتقداً أن ما يفعله جهاد في سبيل الله، وعندما يحاول شقيقه الانضمام لها، يرفض ويحاول منعه، إلا أنه ينضم رغماً عنه، وفي أحد الأيام ينشب خلاف بين شقيقه وأحد أفراد الجماعة، يسفر عن مقتله، فيسعى للانتقام من الجماعة، وهي اللحظة التي يصدر فيها «جواب اعتقال» من الشرطة ضده.