«فندي» للأطفال.. باقة صيفية مشاغبة

أزهار البياتي (الشارقة)
مع اقتراب حلول العيد وأجوائه المفعمة بالفرح، وتزامناً مع مواسم العطلات والسفر، قدمت علامة «فندي» الإيطالية تشكيلتها الملونة لصيف 2017 من موضة ملابس البنات والأولاد، مستعرضة نماذج مرحة من القطع التي تتسم بالأناقة والعملية وتفي بمتطلبات الفئات العمرية الصغيرة.
ووقفت المصممة المبدعة سيلفيا فنتوريني فندي وراء النجاح الكبير لخط ملابس الأطفال الجاهزة لدى هذه الدار الإيطالية العريقة، مصممة موسماً بعد آخر تشكيلات بديعة من الأفكار التي تلتقي بأذواق الصغار وتنسجم مع احتياجاتهم كافة، مدركة لاحتياجات الأسواق في هذا المجال، ومثرية دواليب البنات والأولاد في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً بنماذج عصرية من القطع الملونة المرحة التي تتسم بالبساطة والذوق الرفيع.
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واختارت المصممة في تشكيلتها الصيفية أسلوب «السمارت الكاجول» المريح في أزياء الأطفال، مركزة على الفساتين الصيفية، والتنورات القصيرة، والبنطلونات الشورت للبنات، والقمصان المفتوحة، والتي شيرتات، والسترات الخفيفة، والبرمودا للأولاد، مفضلة الألوان الفاتحة للجنسين كالأبيض الناصع، والبيج الخافت، والأصفر الكارميل، والسماوي الضبابي، والرمادي الفضي، مع شيء من الزهري الندي، الذي خصت به البنات، وبعض من الأخضر العشبي والأزرق البحري للأولاد.
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قميص مفتوح فوقها.