«فندي» للأطفال.. باقة صيفية مشاغبة

أزهار البياتي (الشارقة)

مع اقتراب حلول العيد وأجوائه المفعمة بالفرح، وتزامناً مع مواسم العطلات والسفر، قدمت علامة «فندي» الإيطالية تشكيلتها الملونة لصيف 2017 من موضة ملابس البنات والأولاد، مستعرضة نماذج مرحة من القطع التي تتسم بالأناقة والعملية وتفي بمتطلبات الفئات العمرية الصغيرة.

ووقفت المصممة المبدعة سيلفيا فنتوريني فندي وراء النجاح الكبير لخط ملابس الأطفال الجاهزة لدى هذه الدار الإيطالية العريقة، مصممة موسماً بعد آخر تشكيلات بديعة من الأفكار التي تلتقي بأذواق الصغار وتنسجم مع احتياجاتهم كافة، مدركة لاحتياجات الأسواق في هذا المجال، ومثرية دواليب البنات والأولاد في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً بنماذج عصرية من القطع الملونة المرحة التي تتسم بالبساطة والذوق الرفيع.

وعبر تشكيلة هذا الصيف قدمت فندي باقة منعشة من الملابس الصيفية الخفيفة، التي تتميَّز بالتنوع والمرونة والثراء، مستخدمة في تنفيذها خامات وأقمشة مسامية باردة تتنفس الهواء وتناسب المناخات الحارة، كان بطلها الأقطان الطبيعية، والكتان، والدينم الجينز، والوايل الخفيف، ونسيج اللينين، صممت وفق صياغات ناعمة، وعملية، وبسيطة، تصلح للعطلات والنزهات، ومنها ما طبع بشطحات ملونة من رسوم الكرتون، وطبعات للروبوتات الآلية، وأنماط من القطط الظريفة، وفن الكوميكس.

واختارت المصممة في تشكيلتها الصيفية أسلوب «السمارت الكاجول» المريح في أزياء الأطفال، مركزة على الفساتين الصيفية، والتنورات القصيرة، والبنطلونات الشورت للبنات، والقمصان المفتوحة، والتي شيرتات، والسترات الخفيفة، والبرمودا للأولاد، مفضلة الألوان الفاتحة للجنسين كالأبيض الناصع، والبيج الخافت، والأصفر الكارميل، والسماوي الضبابي، والرمادي الفضي، مع شيء من الزهري الندي، الذي خصت به البنات، وبعض من الأخضر العشبي والأزرق البحري للأولاد.

وجاءت القصَّات في معظمها بطراز كلاسيكي معاصر يتسم بالنعومة والبساطة والجمال، ومن عدة قطع مختلفة بحيث تمنح الأم المرونة الكافية والتنوع الجميل لتبديل أي قطعة بأخرى، كالتنسيق بين كنزة وتنورة ثم إلحاقها بجاكيت مفتوح، أو بين بنطلون جينز مع تي شيرت وإضافة

قميص مفتوح فوقها.