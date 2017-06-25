عيد الفطر.. فرحة واحدة طقوسها متباينة

القاهرة (الاتحاد)

عيد الفطر المبارك، أحد مظاهر الفرحة في حياة المسلمين في شتى بقاع العالم، حيث يأتي تتويجاً لصيام شهر رمضان المعظم، وتغمر المباهج والزينة والنور الأمة الإسلامية، احتفاء بإتمام فريضة الصوم، فقد أباح الله تعالى للمسلمين الفرح والاحتفال، يتنزهون ويلعبون، ويتبادلون التهاني، بعيداً عن الابتذال والسفور، وكان المسلمون قد بدؤوا الاحتفال بعيد الفطر المبارك في السنة الثانية للهجرة للمرة الأولى في التاريخ الإسلامي.

وتختلف مظاهر العيد بين المسلمين حول العالم من بلد لآخر، فلكل شعب عادات وتقاليد تختلف عن الشعوب الأخرى، فهناك خصوصية على اختلاف أنماط البشر، على الرغم من تشابه المظاهر في الدول العربية والإسلامية في التصرفات والطقوس، إلّا أنّ كلّ دولة تنفرد بما يميّزها، وقد تختلف الأشكال والألوان وقد تتباين اللغات والألسنة ولكن تبقى القلوب موحدة تجمعها شريعة الله. وتعد العيدية من أهم مظاهر الاحتفال بالنسبة للأطفال في عيد الفطر، حيث يقوم الكبار بإعطائها للصغار وهي مبلغ من المال، وهي عادة قديمة توارثها الآباء والأحفاد، لتضفي على العيد بهجة خاصة.

مظاهر من مصر

تعد مصر من الشعوب ذات الخصوصية في مظاهرها الاحتفالية بالعيد ومنها انتقلت إلى العديد من شعوب العالم، ففي العصر الفاطمي كان الاحتفال بتوزيع الحلوى على موظفي الدولة وإقامة الموائد الضخمة التي تحوي كل ما لذ وطاب، وقد أنشئ مطبخ مخصوص لصناعة الحلوى أطلق عليه «دار الفطرة» في عهد الخليفة العزيز بالله وهو أول من بنى هذه الدار.