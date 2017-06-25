معن بن أوس.. شاعر في الجاهلية والإسلام



تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017 سلوى محمد (القاهرة) معن بن أوس بن نصر بن زياد، شاعر من الجاهلية والإسلام، من مزينة، عاش أيام الفتنة بين عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم. تزوج امرأة تدعى ليلى من البصرة وأقام عندها حولاً في أنعم عيشٍ، استأذنها أن يزور أهله فأذنت له، فلما أبطأ عليها ذهبت وسألت عنه، قيل إنه يستسقي إبله بناحية عمق، فنزلت منزلاً قريبا، وأقبل معن يطلب ذودٍ، وكان مع ليلى ابن أخٍيها، فسأله معن ماء فأجابه نعم، فصاح ابن أخيها للوصيفة أن تأتي بالماء، فعرفها معن وعرفته، فأسرعت وأخبرت ليلى بزيه، فقالت ليلى كذلك عيشهم، وأمرت بعدم ذهابه، وقالت أهذا العيش الذي نزعت إليه؟ قال نعم، وطلب أن تسامحه، ففعلت وألبسته ثياباً لينة، وطيبته، ثم ذهبا إلى الحج، وكان لمعن زوجة تدعى أم حقة، لما بلغها ما فعلته ليلى طلبت منه الطلاق وقالت له إنها خير لك مني، فقال لأم حقة في طلبها الطلاق: كأن لم يكن يا أم حقة قبل ذا بميطان مصطاف لنا ومرابع وإذ نحن في غصن الشباب وقد عسا بنا الآن أن يعوض جازع ... المزيد