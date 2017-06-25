صلاة العيد.. أحكامها وآدابها وأفراحها

أبوظبي (الاتحاد)

عادات وتقاليد راسخة ترتبط بعيد الفطر السعيد، وتجمع دولة الإمارات بكثير من المجتمعات العربية والإسلامية في هذه المناسبات، وتتسم مباهج العيد في الإمارات بارتباطها بالموروث الشعبي الذي يحرص عليه الآباء والأسرة عموماً بدءاً من الخروج إلى مصليات العيد في الصباح لتنطلق الألسن بالتكبير والتهليل معلنة بداية مظاهر اليوم الأول بتأدية هذه الشعيرة المباركة. وبعد الصلاة يقوم الناس بتهنئة بعضهم بعضاً في المصلى بترديد عبارة «كل عام وأنتم بخير» و«عساكم من عواده» و«تقبل الله طاعتكم» وغيرها، ثم يذهب الناس إلى منازلهم استعداداً للزيارات العائلية واستقبال الضيوف من الأهل والأقارب. ومن ثم يتم اجتماع أفراد كل منطقة في مجلس عام أو منزل إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة يتبادلون خلاله التهاني ويتناولون وجبات العيد الشعبية المتعارف عليها كوجبة الهريس المعروفة والحلوى والقهوة العربية في أجواء اجتماعية تنم عن الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

أحكام صلاة العيد

وعن تفاصيل صلاة العيد من حيث كيفيتها وحكمها، وموعدها، فصلاة العيد من الصلوات المحببة لدى جميع المسلمين في كل الدول العربية والإسلامية، نظراً لأنها تنمي روح المحبة والتآلف بين المسلمين في كل مكان، حيث تحرص وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي على توفير أماكن واسعة وساحات تتيح لأكبر عدد المشاركة في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضاً. وعيد الفطر المبارك يأتي بعد صيام شهر رمضان الذي يُعدّ الركن الرابع من أركان الإسلام، وكان الرسول الكريم يحافظ على إظهار الفرحة في العيد ويؤديها شكراً لله على ما أنعم على المسلمين بالهداية إلى طريق الصراط المستقيم.

أما عن حكم صلاة العيد فهي تجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة وهي سنة مؤكدة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، وهي صلاة لا سنة قبلها ولا سنة بعدها أيضاً، كما أنها لا أذان لها ولا إقامة، إنما يتجمع الناس لأدائها بعد نداء الإمام «الصلاة جامعة»، أما بالنسبة لتكبيرات العيد فمن السنة أن تبدأ بعد غروب شمس ليلة العيد وحتى صلاة العيد، كما قال الله تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، وصفة التكبير هي «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد»، ومن السنة أن تستمر تكبيرات العيد في جميع أيام العيد وحتى بعد صلاة عصر آخر يوم عيد.