ابتكارات واختراعات.. أصولها إسلامية

مجدي عثمان (القاهرة)

تفخر إيطاليا، بالفنان ليوناردوا دافنشي، أحد رواد عصر النهضة الإيطالية، باعتباره فناناً ومهندساً ومخترعاً، وتنسب إليه فكرة الطائرة العمودية، والمظلة أو الباراشوت، في وقت نتغافل فيه، أن تلك الأفكار الأولى تنتمي إلى العرب المسلمون، فقد قام الشاعر الفلكي المهندس عباس بن فرناس بمحاولة لاختراع آلة طيران في عام 852هـ، بالقفز من أعلى مئذنة «الجامع الكبير» في قرطبة، مستخدماً عباءة غير مُحْكمة، مدعمة بقوائم خشبية، وهو ما وصفه جون لينهارد بـ«تجربة غريبة»، وقد نقلت منه مصادر عربية ميكانيكا الطيران لأوروبا فيما بعد، ويذكر فيليب في كتابه «تاريخ العرب»: ابن فرناس كان أول رجل في التاريخ يقوم بمحاولة عملية للطيران.

وهذا هو الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بعد أن انزعج من حمل قارورة الحبر للكتابة واتساخ الأيدي والملابس، اخترع قلم الحبر الأول.

وإذا كان الصينيون قد استخدموا البارود في إشعال النيران، فإن العرب كانوا أول من نقّى البارود باستخدام نترات البوتاسيوم لاستعماله حربياً.

وفي القرن 13م نجح المسلمون في اختراع أول صاروخ وأول طوربيد بحري، ويشمل التصميم الأولي للطوربيد الغواص من خلال ابتكارات أدوات الحرب لـ«نجم الدين حسن الرمّاح»، والذي ألف كتاب «الفروسية والمناصب الحربية» وشرح فيه 107 مراحل لصنع البارود المشتعل، و22 مرحلة لصناعة عدة أنواع من الصواريخ.