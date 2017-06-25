مجالس العيد.. بهجة وضيافة واستعادة ذكريات

أشرف جمعة (أبوظبي)

تمثل المجالس في العيد لوناً حيوياً من ألوان التقارب، ومن ثم التفاف الكبار والصغار حول بعضهم بعضاً في مناسبة عيد الفطر المبارك، حيث استعادة الذكريات وتبادل التهاني وتقديم أوجه الضيافة المتعارف عليها في البيئة الإماراتية، خاصة أنها تمتاز بحفاظها على جملة من العادات والتقاليد، وتتمتع هذه المجالس بطابعها الحميم الأصيل الذي يصهر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، ويرسم معالم السعادة، إذ إن مجالس العيد تمثل البهجة تجمع ألوان الضيافة والكرم وفرصة لاستعادة الذكريات.

صورة مقاربة

يقول فهد الطنيجي مجالس العيد هي الملاذ الحقيقي لاستعادة الذكريات في أجواء حميمية، حيث تغني حياة الناس في أيام العيد لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي يتفاعل معها كونها موجودة في كل بيت، وتزيد من مساحة الألفة، وهو ما يولد الرغبة في الحديث وسرد حكايات مدهشة تمثل نبض الحياة في الماضي والحاضر وتعطي صورة مقاربة أيضاً عن حياة الآباء والأجداد في إطار منظومة القيم والتقاليد، وبما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويرى أن هذه المجالس مهمة جداً كونها تشجع الكبار والصغار على التقارب وتبادل التهاني والاحتفال بالعيد بشكل مناسب.

إطار تفاعلي