مجالس العيد.. بهجة وضيافة واستعادة ذكريات

أشرف جمعة (أبوظبي)
تمثل المجالس في العيد لوناً حيوياً من ألوان التقارب، ومن ثم التفاف الكبار والصغار حول بعضهم بعضاً في مناسبة عيد الفطر المبارك، حيث استعادة الذكريات وتبادل التهاني وتقديم أوجه الضيافة المتعارف عليها في البيئة الإماراتية، خاصة أنها تمتاز بحفاظها على جملة من العادات والتقاليد، وتتمتع هذه المجالس بطابعها الحميم الأصيل الذي يصهر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، ويرسم معالم السعادة، إذ إن مجالس العيد تمثل البهجة تجمع ألوان الضيافة والكرم وفرصة لاستعادة الذكريات.
صورة مقاربة
يقول فهد الطنيجي مجالس العيد هي الملاذ الحقيقي لاستعادة الذكريات في أجواء حميمية، حيث تغني حياة الناس في أيام العيد لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي يتفاعل معها كونها موجودة في كل بيت، وتزيد من مساحة الألفة، وهو ما يولد الرغبة في الحديث وسرد حكايات مدهشة تمثل نبض الحياة في الماضي والحاضر وتعطي صورة مقاربة أيضاً عن حياة الآباء والأجداد في إطار منظومة القيم والتقاليد، وبما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويرى أن هذه المجالس مهمة جداً كونها تشجع الكبار والصغار على التقارب وتبادل التهاني والاحتفال بالعيد بشكل مناسب.
إطار تفاعلي
ويشير سلطان الذهلي إلى أن مجالس العيد عودة لاستعادة الذكريات القديمة التي تعبر عن حياة الماضي بطريقة مشوقة فيها استذكار لطبيعة أهل الإمارات وتتعرض لحياتهم وأعرافهم في العيد بما ينسجم مع طبيعة هذه المجالس التي تتواصل بشكل تلقائي في العيد، بما يشكل لمسة جمالية على صفحة الحاضر خصوصاً أن جميع الحضور يحرصون على أن تكون لهم حكايات يغلب عليها سرد التراث، بما يعزز الوعي الجمالي بقيمة الموروث في إطار تفاعلي محبب، ويؤكد الذهلي أنه اعتاد زيارة المجالس القريبة من بيته في العيد، خصوصاً أنها تنصب في البيوت وأن الأقارب والأصدقاء يفتحون بيوتهم لاستقبال الزوار في العيد حتى تكتمل فرحته على بساط هذه المجالس. ... المزيد