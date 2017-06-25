«تم للعمل التطوعي».. نافذة على السعادة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يأخذ من العمل التطوعي منهجاً وفلسفة لخدمة المجتمع، مؤكداً أن التطوع يحقق السعادة ويشعر الأفراد بوجودهم وفاعليتهم ونفعهم لأنفسهم.. من هذا المنطلق بدأ طلال الحميري الانخراط في العمليات التطوعية، قبل أن يؤسس برنامج «تم للعمل التطوعي»، وبدأ في استقطاب كل من يحب أن يقدم شيئاً مبتكراً من الكبار أو الصغار، فاتحاً باب المبادرة لكل من يرى في نفسه القدرة على نفع المجتمع، خاصة خلال أيام رمضان وفي العيد.

وعن برنامجه الخيري الإنساني «تم» للعمل التطوعي، أشار طلال الحميري إلى أنه يحاول أن يقدم جديداً للمجتمع من خلال هذه النافذة، والتي يفسرها بأنها برنامج تطوعي في المقام الأول يقوم على مبدأ التعاون والمشاركة في المجتمع.

فكر الحميري في تأسيس فريق «تم للعمل التطوعي» من خلال مشاركاته العديدة في مختلف الفعاليات والأنشطة، التي كان يقوم بها مع جميع الجهات المعنية بالعمل التطوعي الاجتماعي على مستوى الدولة، وحماسه الشديد لهذا المجال دفعه للتفكير في مبادرة يوظف فيها ما اكتسبه من خبرات في هذا المجال، فقام بعرض الفكرة على أحد المسؤولين الذي رحب بذلك على الفور وتم إنشاء برنامج «تم للعمل التطوعي» على أرض الواقع في أبوظبي ومن تم فروع أخرى في جميع أنحاء الإمارات.

ولأنه يؤمن أن الأمم تنهض بسواعد أبنائها فإن برنامج «تم للعمل التطوعي» يفتح باب المشاركة لمجموعة من الشابات والشباب في مختلف المراحل العمرية ومستويات دراسية مختلفة، موظفين وموظفات وربات بيوت وطالبات ما زلن في المراحل الدراسية، أسهموا بأفكار وإبداعات واقتراحات وطاقات مختلفة وجديدة ومبشرة ومبتكرة.