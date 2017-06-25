«تم للعمل التطوعي».. نافذة على السعادة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
يأخذ من العمل التطوعي منهجاً وفلسفة لخدمة المجتمع، مؤكداً أن التطوع يحقق السعادة ويشعر الأفراد بوجودهم وفاعليتهم ونفعهم لأنفسهم.. من هذا المنطلق بدأ طلال الحميري الانخراط في العمليات التطوعية، قبل أن يؤسس برنامج «تم للعمل التطوعي»، وبدأ في استقطاب كل من يحب أن يقدم شيئاً مبتكراً من الكبار أو الصغار، فاتحاً باب المبادرة لكل من يرى في نفسه القدرة على نفع المجتمع، خاصة خلال أيام رمضان وفي العيد.
وعن برنامجه الخيري الإنساني «تم» للعمل التطوعي، أشار طلال الحميري إلى أنه يحاول أن يقدم جديداً للمجتمع من خلال هذه النافذة، والتي يفسرها بأنها برنامج تطوعي في المقام الأول يقوم على مبدأ التعاون والمشاركة في المجتمع.
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ولأنه يؤمن أن الأمم تنهض بسواعد أبنائها فإن برنامج «تم للعمل التطوعي» يفتح باب المشاركة لمجموعة من الشابات والشباب في مختلف المراحل العمرية ومستويات دراسية مختلفة، موظفين وموظفات وربات بيوت وطالبات ما زلن في المراحل الدراسية، أسهموا بأفكار وإبداعات واقتراحات وطاقات مختلفة وجديدة ومبشرة ومبتكرة.
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