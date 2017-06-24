الإمارات: قطر نسفت وساطة الكويت

أبوظبي (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على «تويتر»: «إن قطر سربت المطالب الخليجية، وهذا يعبّر عن عمق الأزمة، وهو سعى إلى إفشال الوساطة في أزمتها مع الدول العربية، والتسريب (مراهقة معهودة من الشقيق)، و(المطالب التي سربها الشقيق، تعبّر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن، والعودة إلى الجيرة لها ثمن)». وذكر أن «أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية والتآمر الخطر، وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية»، و«لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة»، «وعلى الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه».

وذكرت وسائل إعلامية أن دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سلمت قائمة تشمل 13 مطلباً لقطر، عبر دولة الكويت، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وأن الدول الأربع أعطت مهلة لقطر للاستجابة للمطالب مدتها عشرة أيام، ومن هذه المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون مع تركيا.

وأن تقطع قطر جميع علاقاتها بجماعة الإخوان وجماعات أخرى، بينها حزب الله و«القاعدة» و«داعش»، وأن ترفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة، وطرد الموجودين حالياً في قطر، وأن تسلم جميع المطلوبين لدى الدول الأربع، فيما يتصل بالإرهاب، وتوقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

وأكدت تركيا رفض إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر.

وقال البيت الأبيض، أمس، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، نزاع يجب حله بين الدول المقاطعة وقطر بشكل مباشر، وهذه مسألة عائلية يجب عليهم هم حلها.