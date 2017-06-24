أكدت أن التقرير مزايدات لتشويه سمعة التحالف العربي «الخارجيـة»: لا ندير ولا نشـرف عـلى أي سجون سرية في جنوب اليمن



تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 أبوظبي، عدن (وام) أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما ورد في تقرير نشر مؤخراً بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن، تدار من قبل القوات الإماراتية. وقالت الوزارة: «إن ما ورد في التقرير عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية، تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، إلى تشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلاً في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني». وأكدت وزارة الخارجية، أن الإمارات، وكجزء من التحالف العربي، لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وهذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية، وفقاً لأفضل الممارسات القانونية.