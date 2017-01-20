طفلة في الرابعة.. تقرأ 1000 كتاب

ترجمة: عزة يوسف
استطاعت الطفلة داليا أرانا، من مدينة غينسفيل بولاية جورجيا الأميركية، تحقيق إنجازيين عظيمين رغم أن عمرها لا يتعدى الرابعة.
فقد أصبحت أول أمينة مكتبة ليوم واحد لمكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة، وأنهت قراءة أكثر من 1000 كتاب.
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وبعد أن وجهت والدة الطفلة رسالة إلى مكتبة الكونجرس لإبلاغهم بشغف ابنتها البالغ بقراءة الكتب، تلقت دعوة لأفراد الأسرة لزيارة المكتبة، والسماح لداليا بأن تكون أمينة المكتبة ليوم واحد، لتصبح الأولى التي تتولى هذا المنصب.
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وتعتزم مكتبة الكونجرس الآن دعوة المزيد من صغار السن من عشاق الكتب، ليكونوا أمناء خلال يوم واحد مثل داليا.