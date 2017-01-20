طفلة في الرابعة.. تقرأ 1000 كتاب

ترجمة: عزة يوسف

استطاعت الطفلة داليا أرانا، من مدينة غينسفيل بولاية جورجيا الأميركية، تحقيق إنجازيين عظيمين رغم أن عمرها لا يتعدى الرابعة.

فقد أصبحت أول أمينة مكتبة ليوم واحد لمكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة، وأنهت قراءة أكثر من 1000 كتاب.

وكانت داليا بالفعل قد عملت أمينة مكتبة شرفية في مكتبة محلية، وبدأت القراءة قبل سن الثانية من عمرها، وانتهت من كتابها الأول المصور «كعكة آن الضخمة» قبل شهر من بلوغها الثالثة. وأوضح الموقع الإلكتروني buzzfeed أن والدتها حليمة تعتزم تسجيل اسم ابنتها في برنامج «ألف كتاب قبل رياض الأطفال»، وهو برنامج يُشجع القراءة للأطفال الصغار، حتى تعرف عدد ما قرأته ابنتها من كتب، وهو ما وصل إلى أكثر من 1000 كتاب حتى الآن.

وبعد أن وجهت والدة الطفلة رسالة إلى مكتبة الكونجرس لإبلاغهم بشغف ابنتها البالغ بقراءة الكتب، تلقت دعوة لأفراد الأسرة لزيارة المكتبة، والسماح لداليا بأن تكون أمينة المكتبة ليوم واحد، لتصبح الأولى التي تتولى هذا المنصب.

وكانت الزيارة بمثابة حلم أصبح حقيقة، واستمرت لمدة ساعتين، تمكنت خلالهما داليا من الدردشة مع الدكتورة كارلا هايدن أمينة مكتبة الكونغرس، والتي سمحت لها بالجلوس على مكتبها، بالإضافة لمرافقتها في جولة في المكتبة التي تعد الأكبر في العالم، ورؤية الأنفاق التي تربط المباني، وزيارة قسم الأطفال.

وتعتزم مكتبة الكونجرس الآن دعوة المزيد من صغار السن من عشاق الكتب، ليكونوا أمناء خلال يوم واحد مثل داليا.