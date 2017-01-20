ناصر التميمي: «كرت أحمر» لعام 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قرر المخرج الإماراتي ناصر التميمي تغيير جلده عام 2017، فبعد أن قدم العام الماضي فيلم الإثارة والرعب «قطرة دم» الذي تحدث عن الشعوذة والدجل، يعود من خلال فيلمه الروائي الطويل الثاني، بعمل كوميدي، يتناول قضية التعصب الرياضي، اختار له عنوان «كرت أحمر».

وكشف التميمي لـ «الاتحاد» عن أنه بدأ تصوير أول مشاهد العمل، المقرر عرضه في صالات السينما المحلية خلال منتصف هذا العام، كاشفاً عن أنه استقر على اختيار أبطال الفيلم، حيث يلعب بطولته كل من الفنانين الإماراتيين بلال عبد الله وبدرية أحمد وصوغة وأمل محمد، إلى جانب اتفاقه على ظهور بعض لاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم على الشاشة الذهبية، ضيوف شرف، ومنهم لاعب المنتخب الإماراتي ونجم فريق العين عمر عبد الرحمن «عموري»، وحارس المرمى محسن مصبح.

تعصب رياضي

وأشار التميمي إلى أن الفيلم يتناول التعصب الرياضي لكرة القدم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي، حول عائلتي «عبيد» الذي يلعب دوره بلال عبد الله، و«حميد» الذي يلعب دوره مصطفى الكعبي، كل واحد منهما يشجع فريق رياضي مختلف، فـ «عبيد» يشجع نادي العين، و«حميد» يشجع التضامن، وكل منهما متعصب لناديه، الأمر الذي ينعكس بالسلب على حياتهما الاجتماعية والعائلية، خصوصاً أنهما شقيقان.