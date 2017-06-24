صور.. محمد بن راشد: في كل بقعة من العالم سنغرس خيراً باسم الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «المسرعات الإنسانية» التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي تهدف لجمع أفضل العقول، وتطويع التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق قفزات في العمل الإنساني، من خلال استحداث أدوات جديدة وحلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات الإنسانية والتنموية والمعرفية، ورفع الكفاءة المالية للمؤسسات التنموية والإنسانية في تحقيق أهدافها بطرق أكثر فاعلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إطلاقه «المسرعات الإنسانية» في أبراج الإمارات مساء أمس: «نسعى لتسريع الخير وترسيخ الكفاءة وتحقيق قفزات نوعية وتقنية في العمل الإنساني»، مضيفاً سموه: «إن المسارعة والمسابقة والتنافس في خدمة البشر هي أرقى درجات الإنسانية». وأشار سموه، إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة العطاء العالمي، وقال سموه: «في كل بقعة من العالم سنغرس خيراً باسم الإمارات». وبين سموه، أن «الهدف من المسرعات الإنسانية هو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة الناس في كل المجالات، وأن التحديات الإنسانية كثيرة ومتعددة، وعلينا أن نفكر دائماً بطرق مختلفة لتسريع عمل الخير وتحقيق نتائجه»، مؤكداً سموه، أن عمل الخير مهمة عاجلة، والمسارعة فيه مسألة لا تقبل الانتظار، وديننا حثنا في القرآن الكريم على المسارعة في الخيرات عبر قوله تعالى (واستبقوا الخيرات).