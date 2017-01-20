درة: العصا من المنتصف سر نجاحي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن حققت نجاحاً كبيراً من خلال الأعمال الدرامية التي شاركت بها في السنوات السابقة.. تعيش الفنانة التونسية درة حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في بطولة أربعة أفلام دفعة واحدة، تتنوع بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا والاجتماعية، هي «مولانا» مع عمرو سعد وفرح يوسف ويعرض حالياً في السينما المصرية والعربية، و«تصبح على خير» مع تامر حسني ونور الذي تصور دورها فيه حالياً، إلى جانب وقوفها أمام الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلمه الجديد «عنترة ابن ابن شداد»، ويأتي «الشيخ جاكسون» ليكون فيلمها الرابع.

وأوضحت أنها تفضل الموازنة بين عملها في السينما والتلفزيون، وهذا سر نجاحها، وقالت: لكل منهما مميزاته الخاصة التي يستفيد منها الممثل خلال مسيرته الفنية، فالتلفزيون يساعد الممثل على تحقيق انتشار أسرع، خصوصاً أن الأعمال الدرامية تدخل كل البيوت العربية والخليجية أيضاً، أما السينما فهي بوابة الفن السابع نحو الشهرة والنجومية، لذلك أمسكت العصا من المنتصف.

نجاح وانتشار

ولفتت إلى أنها في عام 2016، قدمت عدة أعمال في السينما والتلفزيون مع اختلاف أدوارها، من بينها في الدراما «الخروج» و«ليالي الحلمية» و«نصيبي وقسمتك»، وفي الشاشة الذهبية «كذبة كل يوم» و«الباب يفوت أمل».