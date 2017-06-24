لبنان يعتقل مهربي أسلحة للتنظيمات الإرهابية

بيروت (د ب أ)

أعلن مصدر أمني لبناني أمس، إلقاء القبض على اثنين من كبار مهربي الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في بلدة عرسال الحدودية شمال شرق لبنان.

وقال مصدر أمني رسمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نفذت عملية خاطفة في بلدة (عرسال) أوقفت فيها اثنين من كبار تجار ومهربي الأسلحة للتنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «بنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت قوّة من مديرية المخابرات إثر عملية دهم نفذتها في محلّة رأس السرج - عرسال، من توقيف عددٍ من الأشخاص المشتبه بهم بتجارة الأسلحة المختلفة ونقل صواريخ للمنظمات الإرهابية، وأبرزهم اللبناني بشير علي الحجيري والسوري هاني محمود الدياب».

ويجرى التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان بإشراف القضاء المختص.

وتمتد أراضي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا عشرات الكيلومترات وتشكل المنفذ البري الوحيد أمام التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض جبال وأودية سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين البلدين.

وشدد الجيش إجراءاته الأمنية على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية وألقى القبض على العديد من الأشخاص الذين يقومون بتزويد مقاتلي التنظيمات الإرهابية بالأموال والدعم اللوجستي.