لبنان يعتقل مهربي أسلحة للتنظيمات الإرهابية

بيروت (د ب أ)
أعلن مصدر أمني لبناني أمس، إلقاء القبض على اثنين من كبار مهربي الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في بلدة عرسال الحدودية شمال شرق لبنان.
وقال مصدر أمني رسمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نفذت عملية خاطفة في بلدة (عرسال) أوقفت فيها اثنين من كبار تجار ومهربي الأسلحة للتنظيمات الإرهابية.
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ويجرى التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان بإشراف القضاء المختص.
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وشدد الجيش إجراءاته الأمنية على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية وألقى القبض على العديد من الأشخاص الذين يقومون بتزويد مقاتلي التنظيمات الإرهابية بالأموال والدعم اللوجستي.