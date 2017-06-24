إصابة 6 شرطيين بمواجهات بين قبيلتين في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أصيب ستة عناصر أمن، أحدهم حالته خطيرة، في أعمال عنف ليل الخميس بين قبيلتيْن في «بئر الحفي» من ولاية سيدي بوزيد، وفق مصادر متطابقة.وتحول «خلاف» حصل بين شابيْن في السوق الأسبوعية ببئر الحفي إلى عنف بين قبيلتيْهما بعدما قتل أحدهما الآخر طعناً بسكين، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إنه تم خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إصابة أربعة شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد الشرطيين المصابين «حالته خطيرة» ويرقد حالياً بقسم «العناية المركّزة» في مستشفى «الإصابات والحروق البالغة» بولاية بن عروس. وأضافت أن شرطييْن آخرين أصيبا جراء رشقهما «بالمقذوفات الصلبة والحجارة». وأحرق عناصر من «عرش» (قبيلة) القتيل ثلاثة منازل على ملك أقارب القاتل ما استدعى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المواجهات، وفق مسؤول أمني.

ورشق عناصر من قبيلة القتيل الشرطة بالزجاجات الحارقة.