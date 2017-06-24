إصابة 6 شرطيين بمواجهات بين قبيلتين في تونس

ساسي جبيل (تونس)
أصيب ستة عناصر أمن، أحدهم حالته خطيرة، في أعمال عنف ليل الخميس بين قبيلتيْن في «بئر الحفي» من ولاية سيدي بوزيد، وفق مصادر متطابقة.وتحول «خلاف» حصل بين شابيْن في السوق الأسبوعية ببئر الحفي إلى عنف بين قبيلتيْهما بعدما قتل أحدهما الآخر طعناً بسكين، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إنه تم خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إصابة أربعة شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن.
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ورشق عناصر من قبيلة القتيل الشرطة بالزجاجات الحارقة.
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