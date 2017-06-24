تقدم «غير مسبوق» للجيش الليبي في بنغازي

طرابلس (وكالات)

تقدم الجيش الوطني الليبي، أمس، في محوري سوق الحوت والصابري في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بعد هجوم «مكثف وغير مسبوق» للجيش، على الجماعات الإرهابية الناشطة هناك.

وقال آمر غرفة عمليات «الكرامة» بالجيش عبد السلام الحاسي لـ«سكاي نيوز عربية» إن «القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على منطقة سوق الحوت شمالي بنغازي، بعد انهيار دفاعات مسلحي مجلس شورى ثوار بنغازي التابع لتنظيم القاعدة الذين كانوا يسيطرون على الحي».

وسيطر الجيش على مبنى محكمة شمال بنغازي والمباني المجاورة لها، بعد هروب الإرهابيين عبر أنفاق الصرف الصحي التي يستخدمونها كممرات تحت الأرض منذ اندلاع المواجهات.

وعلى صعيد متصل، ومع تحرك الجيش أمام تنظيم داعش من محاور «البحر وسوق الحوت غربا ومن الجنوب الشرقي»، فقد واصل الجيش تقدمه إلى وسط حي الصابري الذي بات آخر معقل للإرهاب في المدينة.