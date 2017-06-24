القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إجهاض مخطط إرهابي لحركة سواعد مصر (حسم) الإخوانية. وقال بيان للداخلية «توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات- دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة في اللقاء».

وأضاف البيان، أنه تم رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدى السيارتين والذي تبين أنه الإخواني محمد عبدالمنعم زكي أبو طبيخ وعُثر على جثته بجوار السيارة، بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقوه من الفرار. يشار إلى أن المتوفى المذكور هو أحد قيادات حركة حسم ويضطلع بمسؤولية الدعم المالي للحركة مركزياً ومطلوب ضبطه وإحضاره في احد قضايا أمن دولة. وبتفتيش محل الواقعة عُثر على بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات.

كانت حركة (حسم) قد أعلنت مسؤوليتها عن انفجار وقع، صباح الأحد الماضي، في القاهرة وأسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين.

وفي العريش، قتل أمين شرطة برصاص مجهولين، أثناء عودته إلى منزله بمنطقة عاطف السادات في محافظة شمال سيناء.