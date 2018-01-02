دعاوى جنائية ضد برلمانية متطرفة بعد تغريدة عنصرية عن المسلمين

تلقى الادعاء العام بمدينة كولونيا الألمانية مئات الدعاوى الجنائية، من بينها دعوى من شرطة كولونيا ذاتها، ضد قيادية بحزب البديل من أجل ألمانيا «أيه أف دي» بتهمة التحريض وإثارة الفتن بسبب تغريدة عنصرية لها عن المسلمين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وصرح المدعي العام أولف فيلون، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء استلم القضية من الشرطة، ويفحصها بدقة.

وكانت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب بياتريكس فون شتورش أعربت عن استيائها مما كتبته شرطة مدينة كولونيا على «تويتر» كتحية بمناسبة العام الميلادي الجديد بأربع لغات من بينها اللغة العربية.

على إثر ذلك، كتبت فون شتورش على حسابها على «تويتر» تغريدة تقول فيها: «ماذا يحدث بحق الجحيم في هذا البلد؟ كيف يغرد موقع رسمي للشرطة من ولاية شمال الراين فيستفاليا باللغة العربية؟ هل تقصدون بهذا أن تسترضوا قطيع الرجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب؟».

