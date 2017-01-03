انتحار قاض مصري بارز بالسجن بعد اتهامه بالرشوة

القاهرة (وكالات)

كشفت مصادر قضائية مصرية ، أمس، عن انتحار المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس في محبسه، بعد يومين من القبض عليه بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وانتقل خبراء مصلحة الطب الشرعي إلى محبس شلبي لفحص جثمانه ومعرفة أسباب وفاته.وقال محاميه سيد بحيري لرويترز «موكلي شنق نفسه باستخدام كوفية كان يرتديها. كان يمر بحالة نفسية سيئة أثناء جلسة التحقيق».وأضاف «شيء صعب أن تكون قاضيا كبيرا وفجأة يذهب منك كل شيء وتجلس كمتهم بالرشوة أمام المحقق».

ويأتي انتحار المستشار المستقيل بعد يوم من فتح النيابة العامة تحقيقا معه في قضية فساد، بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

وألقي القبض على شلبي، السبت، بعد أيام من حبس المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال الدين اللبان، أربعة أيام، على ذمة التحقيق في القضية.