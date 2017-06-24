البشير يبحث مع ولي العهد السعودي علاقات التعاون

جدة (كونا)

بحث الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس السوداني البشير، تقدم خلال اللقاء مساء أمس الأول، بالتهنئة للأمير محمد بن سلمان واختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إياه لمنصب ولي العهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وذكرت الوكالة، أن اللقاء استعرض تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.