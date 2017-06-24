بوتين يطلق عملية بناء خط للغاز تحت البحر باتجاه تركيا

موسكو (أ ف ب)

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، عملية بناء خط أنابيب غاز «تورك ستريم» إلى تركيا تحت مياه البحر الأسود في خطوة تسمح لموسكو بموقع جديد لدخول الغاز الروسي إلى أوروبا. وحضر الرئيس الروسي بدء العمل قبالة سواحل البحر الأسود بينما كان على متن سفينة قادرة على وضع أنابيب الغاز بعمق كيلومترين.

وأجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان للإشادة بالتقدم السريع للعمل، ما يتناقض مع الصعوبات التي تواجهها مشاريعه باتجاه أوروبا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله خلال الاتصال بأردوغان «ننتظر سنوات مع آخرين للتوصل إلى اتفاقيات إدارية، لكننا قمنا بذلك مع تركيا في غضون أشهر قليلة بفضل دعمكم دون أدنى شك».

وقد ظهر هذا المشروع الكبير للطاقة العام أواخر عام 2014 تزامنا مع التخلي في خضم الأزمة الأوكرانية عن مشروع «ساوث ستريم» عبر البحر الأسود وبلغاريا والذي عرقله الاتحاد الأوروبي.

وكان تم تجميد «تورك ستريم» بسبب الأزمة الناجمة عن تدمير القوات الجوية التركية قاذفة روسية فوق الحدود السورية في 2015، لكن أعيد إحياؤه الصيف الماضي بعد المصالحة. وتقدر كلفة المشروع بستة مليارات دولار، ويتضمن بناء خطي أنابيب بسعة 15,75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الخط الأول عام 2018.