تركيا توقف تدريس نظرية التطور لداروين في المدارس الثانوية

أنقرة (رويترز)

قال مسؤول كبير في قطاع التعليم في تركيا، إن بلاده ستوقف تدريس نظرية التطور لداروين بالمدارس الثانوية معتبرة أنها نظرية مثيرة للجدل ويصعب فهمها في خطوة ستثير قلق العلمانيين. ويقول معارضون، إن الرئيس طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي يقوضان الأسس العلمانية لتركيا الحديثة بطرح أجندة محافظة تشمل تشديد القواعد الخاصة بالخمور وفرض قيود أخرى منذ وصولهما للسلطة في 2002.

وقال ألب أرسلان دورموش رئيس المجلس الوطني للتعليم في خطاب هذا الأسبوع، إن فصلا بعنوان «نشأة الحياة والتطور» سيحذف من كتب الأحياء الأساسية بالمداس، وإن تلك المناهج ستتاح فقط لطلاب الجامعات من عمر 18 و19 عاماً.

وأضاف «نحن ندرك أن طلابنا لن يتمكنوا من فهم بعض المسائل الخلافية ما لم تتوفر لهم الخلفية اللازمة لفهم المقدمات المنطقية والفرضيات أو يكون لديهم الإطار المعرفي والعلمي، ولذلك تركنا بعضا من ذلك». ويرفض المسيحيون والمسلمون نظرية التطور. وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي قال في وقت سابق هذا العام، إن نظرية داروين التي نشرت أول مرة في القرن 19 «قديمة وبالية» وليس من الضروري تدريسها.