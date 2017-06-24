مانحون يتعهدون بتقديم 352 مليون دولار للاجئين في أوغندا

كمبالا (وكالات)

قال مانحون، أمس، إنهم تعهدوا بتقديم نحو 352 مليون دولار لمساعدة أوغندا على التغلب على تدفق للاجئين الفارين من الحرب الأهلية في جنوب السودان. وتحتاج أوغندا إلى نحو ملياري دولار لتلبية حاجات اللاجئين الذين يتزايد عددهم. وستستخدم الأموال لتمويل العمليات الإنسانية على مدى الاثني عشر شهراً القادمة.

وفر نحو 1.3 مليون لاجئ إلى أوغندا، من بينهم نحو 950 ألفاً جاءوا من جنوب السودان بعد أن شردتهم الحرب الأهلية المتصاعدة.

ويقيم معظم اللاجئين الوافدين من جنوب السودان في خمسة مخيمات في شمال غرب أوغندا. وأحد هذه المخيمات، (بيدي بيدي)، من بين أضخم مستوطنات اللاجئين في العالم.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي «لا أظن أن أحداً توقع على الإطلاق أننا سنتعامل مع مليون لاجئ». وأضاف أن الغذاء سينفد في يوليو ما لم يصل المزيد من المساعدات.

واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر 2013 بين قوات موالية للرئيس سالفا كير ونائبه آنذاك ريك مشار.

وأوقف اتفاق للسلام في 2015 الصراع لوقت قصير، لكن التنافس بينهما تحول إلى صراع دموي مرة أخرى في يوليو من العام الماضي.