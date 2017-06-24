ترامب يشكك بحياد مدعي التحقيق بالتدخل الروسي

واشنطن (أ ف ب)

شكك دونالد ترامب في مقابلة بثت أمس في حياد المدعي الخاص المكلف التحقيق في احتمال تواطؤ بين مقربين من الرئيس الأميركي والكرملين خلال الحملة الانتخابية العام 2016.

وعين روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في عهدي الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الديمقراطي السابق باراك اوباما، منتصف مايو للتحقيق في هذه القضية بعيد الإقالة المفاجئة للمدير السابق لأف بي آي جيمس كومي بناء على قرار ترامب. ورداً على صحفية لشبكة فوكس نيوز سألته ما إذا كان على مولر التخلي عن التحقيق بسبب صلاته المفترضة بالمدير السابق لأف بي آي ومناصرين ديمقراطيين، قال ترامب «إنه صديق مقرب جدا من كومي وهو أمر مزعج جدا». وأضاف «يمكنني القول إن الناس الذين تمت الاستعانة بهم» للعمل في فريق مولر «جميعهم من مؤيدي هيلاري كلينتون». وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بعض أفراد الفريق تبرعوا لمرشحين ديمقراطيين.

وخلص ترامب في المقابلة التي سجلت أمس الأول «لكن روبرت مولر شخص محترم وآمل بأن يتوصل إلى حل لائق».

ومولر الذي عينته وزارة العدل يتمتع باستقلالية أكبر من أي مدع عادي أو من مدير أف بي آي.