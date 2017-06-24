بيونج يانج تختبر محركاً صاروخياً قبيل قمة ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

سيؤول (أ ف ب)

قال مسؤول أميركي إن كوريا الشمالية اختبرت محركا يمكن تحميله على صاروخ بالستي عابر للقارات، في خطوة استفزازية على ما يبدو قبيل قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي. ويتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد أول قمة له مع ترامب منذ توليه منصبه في مايو الماضي، فيما يتصاعد التوتر على شبه الجزيرة الكورية على خلفية برنامج الأسلحة النووية لكيم جونغ-أون.

وأكد المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بيونج يانج اختبرت محركا صاروخيا الخميس، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

وقال بروفسور العلوم السياسة يو هو-يول في جامعة كوريا إن التجربة «خطوة استفزازية مدروسة بعناية قبيل القمة».

وقال إن النظام الكوري الشمالي سيتابع اللقاء عن كثب لتحديد الخطوات المستقبلية لسيؤول وواشنطن إزاء مساعي بيونج يانج لامتلاك ترسانة نووية وتطوير الصواريخ. وقال يو إن «الشمال يقوم ببناء قدراته الصاروخية منذ عقود. الإجماع العام بين الخبراء هنا هو أنه إذا ترك دون رادع فإن الشمال يمكن أن يمتلك صواريخ بالستية عابرة للقارات في المستقبل القريب».